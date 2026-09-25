Ucraina spune că a obținut planurile Rusiei pentru atacurile din această iarnă. Kiev, Harkov și Odesa, printre orașele vizate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 12:13

Serviciile de informații ucrainene susțin că au intrat în posesia unor documente rusești care ar conține planurile pentru atacurile pregătite în această iarnă asupra Ucrainei. Printre obiectivele vizate s-ar afla infrastructura energetică, sistemele de încălzire, alimentarea cu apă și canalizarea din marile orașe.

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