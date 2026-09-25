Ucraina spune că a obținut planurile Rusiei pentru atacurile din această iarnă. Kiev, Harkov și Odesa, printre orașele vizate

Serviciile de informații ucrainene susțin că au intrat în posesia unor documente rusești care ar conține planurile pentru atacurile pregătite în această iarnă asupra Ucrainei. Printre obiectivele vizate s-ar afla infrastructura energetică, sistemele de încălzire, alimentarea cu apă și canalizarea din marile orașe.
Ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, a declarat că serviciile de informații au obținut două documente detaliate, în care ar apărea nu doar țintele, ci și cantitatea și tipurile de arme considerate necesare pentru distrugerea fiecărui obiectiv. Informațiile apar în apropierea sezonului rece, după ce Rusia a anunțat pregătirea unor atacuri de amploare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
Energie, apă și încălzire, printre obiectivele care ar urma să fie atacate
Potrivit lui Denys Shmyhal, planurile despre care autoritățile ucrainene spun că au aflat nu se limitează la centralele și instalațiile folosite pentru producerea energiei electrice. Pe lista obiectivelor ar apărea și sistemele de încălzire, infrastructura de alimentare cu apă și instalațiile de canalizare.
Documentele ar include inclusiv echipamentele prin care sistemul energetic ucrainean este conectat la rețeaua electrică europeană. Kievul, Harkovul, Odesa și alte orașe importante ar avea planuri distincte de atac, potrivit informațiilor prezentate de ministrul Energiei.
Shmyhal a explicat că cele două documente sunt foarte detaliate și conțin tabele în care ar fi stabilite cantitățile de armament necesare pentru distrugerea fiecărei ținte. Printre armele menționate s-ar afla rachete balistice, drone convenționale și drone cu reacție.
Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă dificilă
Autoritățile de la Kiev spun că folosesc informațiile obținute pentru a pregăti infrastructura înainte de venirea iernii. Peste 200 de structuri de protecție ar fi fost deja construite în jurul unor obiective considerate prioritare pentru eventualele atacuri rusești, iar Ucraina încearcă să își formeze și rezerve de echipamente pentru reparații rapide.
Riscul unor noi lovituri asupra sistemului energetic a determinat deja autoritățile din capitala ucraineană să pregătească măsuri pentru eventuale întreruperi de lungă durată ale electricității și utilităților. Kievul a început să își formeze rezerve de hrană și apă potabilă pentru situațiile în care atacurile ar provoca pene majore de curent.
Shmyhal: „Rusia va avea de suferit”
Ministrul Energiei a precizat că informațiile și documentele obținute de serviciile ucrainene au fost transmise și partenerilor internaționali. În același timp, oficialul de la Kiev a avertizat că Ucraina va continua să răspundă dacă infrastructura sa va fi atacată.
„Atacurile noastre vor continua dacă inamicul ne atacă. Rusia va avea de suferit”, a declarat ministrul Energiei.
Infrastructura energetică a devenit una dintre țintele importante ale războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. La sfârșitul lunii august, Moscova anunțase că pregătește noi lovituri de amploare asupra sectorului energetic ucrainean, pe care le prezenta drept răspuns la atacurile Kievului asupra infrastructurii energetice și petroliere din Rusia.