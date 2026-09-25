Iranul a înaintat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Condițiile Teheranului pentru reluarea negocierilor

Iranul a înaintat Statelor Unite un plan pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, în marja sesiunii anuale a Adunării Generale a ONU, informează vineri dpa.
Iranul propune redeschiderea strâmtorii Ormuz în anumite condiții
”Le-am prezentat SUA, prin intermediari, un plan ce prevede că, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, strâmtoarea Ormuz va fi deschisă de la finalul celei de-a șaptea zi și discuțiile vor fi reluate”, a spus Abbas Araghchi.
Un reprezentant al Casei Albe a declarat pentru postul de televiziune CNN că partea americană are ”discuții pozitive și constructive (cu Iranul) prin mediatori”.
Contactele dintre reprezentanții Washingtonului și cei ai Teheranului reprezintă primele discuții de acest tip purtate în ultimele luni.
Condițiile Teheranului pentru redeschiderea strâmtorii
Potrivit presei de stat iraniene, ministrul Abbas Araghchi a transmis condițiile pe care Teheranul le pune pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Printre acestea se numără ridicarea imediată a blocadei navale impuse de SUA asupra porturilor iraniene, deblocarea tuturor activelor iraniene înghețate și încetarea războiului pe toate fronturile.
Tensiuni majore în Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz este o arteră strategică pentru comerțul cu energie, pe aici tranzitând o parte importantă din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.
Navigația în zonă a fost afectată de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la finalul lunii februarie, în urma atacurilor israeliene și americane asupra Iranului. Teheranul a restricționat trecerea prin strâmtoare, iar Washingtonul a impus, la rândul său, un blocaj asupra porturilor iraniene.
Autoritățile iraniene au anunțat intenția de a introduce taxe de tranzit și au acuzat mai multe nave că ar încerca să evite traseele stabilite de Iran. Atacurile repetate asupra vaselor din zonă au amplificat tensiunile și au contribuit la eșecul armistițiului convenit în aprilie între SUA și Iran.
În acest context, incidentul raportat vineri se înscrie într-o serie de atacuri și avarii care au afectat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz în ultimele săptămâni. Potrivit Organizației Maritime Internaționale, 80 de incidente confirmate au fost înregistrate în Strâmtoarea Ormuz și în regiune până la 15 septembrie. În același timp, traficul maritim prin strâmtoare a scăzut puternic, pe fondul deteriorării situației de securitate.