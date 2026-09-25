Avioane rusești, interceptate deasupra Golfului Finlandei. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 sept. 2026, 11:07

Avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și finlandeze F/A-18 Hornet au fost mobilizate joi pentru a intercepta și identifica mai multe aeronave militare rusești care se aflau în spațiul aerian internațional, deasupra Golfului Finlandei, a anunțat vineri Forța Aeriană Finlandeză, citată de Reuters. Misiunea de recunoaștere aeriană a avut loc în cadrul cooperării dintre Finlanda și Suedia pentru asigurarea integrității teritoriale. Operațiunea a fost coordonată de Centrul de Operațiuni Aeriene al Forței Aeriene Finlandeze.

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