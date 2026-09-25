Avioane rusești, interceptate deasupra Golfului Finlandei. Anunțul făcut de autoritățile de la Helsinki

Avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și finlandeze F/A-18 Hornet au fost mobilizate joi pentru a intercepta și identifica mai multe aeronave militare rusești care se aflau în spațiul aerian internațional, deasupra Golfului Finlandei, a anunțat vineri Forța Aeriană Finlandeză, citată de Reuters.
Misiunea de recunoaștere aeriană a avut loc în cadrul cooperării dintre Finlanda și Suedia pentru asigurarea integrității teritoriale. Operațiunea a fost coordonată de Centrul de Operațiuni Aeriene al Forței Aeriene Finlandeze.
Potrivit comunicatului Forței Aeriene Finlandeze, citat de Reuters, avioanele de vânătoare au identificat o formațiune a forțelor aeriene ruse alcătuită dintr-un avion de transport Tu-134 și avioane de vânătoare MiG-31 și Su-30. Aeronavele rusești se aflau în spațiul aerian internațional, mai exact deasupra Golfului Finlandei, fără ca autoritățile finlandeze să anunțe o încălcare a spațiului aerian național. Incidentul are loc pe fondul unor avertismente privind posibila intensificare a acțiunilor hibride ale Rusiei împotriva statelor europene care sprijină Ucraina.
Un elicopter rusesc a intrat în spațiul aerian al Poloniei
Cu o zi înainte, miercuri, un elicopter militar rusesc de tip Mi-8 a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Poloniei, după ce a venit din direcția exclavei ruse Kaliningrad.
Potrivit Comandamentului Operațional al Armatei Poloneze, elicopterul a rămas 42 de secunde în spațiul aerian polonez și a pătruns până la o adâncime maximă de aproximativ 300 de metri. Informația a fost transmisă de autoritățile poloneze într-o postare pe X.
„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a transmis Comandamentul Operațional al Armatei Poloneze.
Avertismente privind posibile atacuri cu drone
Tot joi, cotidianul spaniol El Mundo a relatat că serviciile de informații americane ar fi avertizat mai multe guverne europene cu privire la posibilitatea ca Rusia să pregătească o operațiune cu drone împotriva Spaniei, Franței sau Italiei.
Potrivit informațiilor publicate de ziarul spaniol, planul ar implica folosirea unor drone de tip „Gerbera”, prezentate drept varianta rusească a dronelor Shahed, care ar putea fi lansate de pe nave comerciale.
Dronele ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pentru lansare pe puntea navelor. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că acestea ar putea fi „lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei”.
Ce spun serviciile daneze de informații
Tot joi, serviciile de informații militare daneze (FE) au publicat cea mai recentă evaluare privind amenințarea reprezentată de Rusia. Potrivit evaluării, o invazie rusă asupra unei țări membre NATO nu este exclusă, însă este considerată în continuare improbabilă.
„Există un risc redus, dar în creștere, ca Rusia să lanseze atacuri militare limitate împotriva unei țări NATO vecine cu Rusia”, a declarat Thomas Ahrenkiel, șeful FE, în cadrul unei conferințe de presă. Oficialul danez a descris o eventuală invazie a Rusiei drept „o măsură disperată”.