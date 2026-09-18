PSD spune "Nu" variantei Siegried Mureșan premier. Marius Budăi: "Nu pot vota un bolojănel mai mic"

Deputatul PSD Marius Budăi a anunțat că nu va vota guvernul condus de Siegfried Mureșan, pe care l-a numit "mini Bolojan". Social-democrații refuză continuarea politicilor economice ale interimatului Ilie Bolojan.
„Siegfried Mureșan, Mini Bolojan!
Luni se va lua decizia în PSD privind premierul desemnat. Dar eu vă spun chiar de acum că nu voi vota niciun guvern condus de Siegfried Mureșan!
Nu pot vota în fruntea țării un personaj care a votat împotriva României în Parlamentul European! Nu pot vota un bolojănel mai mic, pentru a continua tăierile lui Bolojan!
Am votat demiterea domnului Bolojan pentru a face o schimbare! Nu pot vota acum pentru o continuare! Nu pot vota pentru continuarea unei guvernări care a distrus economia și puterea de cumpărare a românilor!
Și vă spun că mulți colegi de-ai mei, probabil toți, au exact aceeași părere!”, a transmis vineri Marius Budăi, într-un mesaj postat pe Facebook.
Parlamentarul social-democrat a precizat că desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier este „o parodie”, „o propunere atât de proastă, încât nominalizarea lui i-a surprins chiar și pe cei care l-au propus”.
Declarațiile lui Marius Budăi vin în contextul celei mai recente desemnări făcute joi seara de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, la finalul a peste cinci ore de consultări oficiale cu partidele parlamentare. Discuțiile au avut loc la Palatul Cotroceni, într-o perioadă extrem de tensionată, generată de interimatul lui Ilie Bolojan, care durează de mai bine de patru luni.
Siegfried Mureșan este, practic, a treia desemnare a șefului statului. Anterior, Nicușor Dan a mai avut două nominalizări. Pe 4 iunie, Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac, unul dintre consilierii săi prezidențiali, pentru această funcție. Zece zile mai târziu, respectiv pe 14 iunie, Tomac și-a depus mandatul.
Tot pe 14 iunie, Nicușor Dan a făcut a doua nominalizare, în persoana lui Adrian Veștea. Acesta a picat însă la votul din Parlament.
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