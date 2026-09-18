PSD spune "Nu" variantei Siegried Mureșan premier. Marius Budăi: "Nu pot vota un bolojănel mai mic"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 sept. 2026, 11:59

Deputatul PSD Marius Budăi a anunțat că nu va vota guvernul condus de Siegfried Mureșan, pe care l-a numit "mini Bolojan". Social-democrații refuză continuarea politicilor economice ale interimatului Ilie Bolojan.

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