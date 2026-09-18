Averea impresionată a lui Siegfried Mureșean: a investit peste 1,5 milioane de euro în titluri de stat

Publicat 18 sept. 2026, 11:15 Sursă Realitatea PLUS

Noi informații ies la iveală legate de averea lui Siegfried Mureșean. Europarlamentarul propus pentru funcția de premier și considerat mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan a investit peste un milion de euro doar în titluri de stat din România, potrivit declarației de avere din 2024, la care se adaugă și alte conturi bancare.

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