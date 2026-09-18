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Politica· 1 min citire

Averea impresionată a lui Siegfried Mureșean: a investit peste 1,5 milioane de euro în titluri de stat

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 sept. 2026, 11:15
SursăRealitatea PLUS

Noi informații ies la iveală legate de averea lui Siegfried Mureșean. Europarlamentarul propus pentru funcția de premier și considerat mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan a investit peste un milion de euro doar în titluri de stat din România, potrivit declarației de avere din 2024, la care se adaugă și alte conturi bancare.

Potrivit ultimei declarații de avere din 2024, Siegfried Mureșan dispune de o avere impresionantă. De departe, cea mai mare investiție este în titlui de stat românești. Este vorba despre 11.550 de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, cu o valoare declarată de 1.155.000 de euro.

Premierul desemnat de Nicușor Dan pentru a conduce viitorul Guvern a mai declară investiții în acțiuni la mai multe companii internaționale, dar și economii în conturi bancare din România și Belgia.

Familia sa deține și o casă de aproximativ 260 de metri pătrați în Belgia, un teren de peste 370 de metri pătrați, dar și proprietăți în România.

Cât câștigă soția europarlamentarului

Veniturile sunt și ele consistente. Mureșeanul a declarat aproximativ 165 de milioane de euro, sumă obținută într-un an, din activitatea sa de europarlamentar. De asemenea, soția sa, Cătălina Manea, a avut venituri de peste 100 de milioane de euro. În total, veniturile declarate ale familiei au depășit 265 de milioane de euro într-un singur an.

Declarația de avere relevă și existența unei datorii, respectiv a unui credit de 550.000 de euro contractat în Belgia și scadent în 2035.

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