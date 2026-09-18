Cine este Siegfried Mureșan. Acuzații la adresa europarlamentarului propus pentru funcția de premier

Publicat 18 sept. 2026, 08:45 Actualizat 18 sept. 2026, 08:47 Sursă Realitatea PLUS

Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier și considerat mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, are în spate o carieră construită în principal în instituțiile europene, dar și o serie de controverse politice care au apărut de-a lungul anilor. REALITATEA PLUS i-a solicitat lui Siegfried Mureșan un punct de vedere cu privire la aceste acuzații. Până la momentul redactării materialului nu fusese primit un răspuns.

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