Cine este Siegfried Mureșan. Acuzații la adresa europarlamentarului propus pentru funcția de premier

Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier și considerat mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, are în spate o carieră construită în principal în instituțiile europene, dar și o serie de controverse politice care au apărut de-a lungul anilor. REALITATEA PLUS i-a solicitat lui Siegfried Mureșan un punct de vedere cu privire la aceste acuzații. Până la momentul redactării materialului nu fusese primit un răspuns.
Una dintre acuzațiile care îl vizează se referă la campania electorală din 2014, când Mureșan candida pentru Parlamentul European pe listele Partidului Mișcarea Populară. Elena Udrea a susținut atunci că acesta ar fi beneficiat de sprijin financiar din partea omului de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut sub porecla „Pinalty”.
Potrivit acuzațiilor, suma pusă la dispoziția lui Mureșan pentru campania electorală ar fi fost de 100.000 de euro.
Cum a ajuns Siegfried Mureșan pe lista PMP
Înainte de intrarea în Parlamentul European, Siegfried Mureșan nu avusese mandate în Parlamentul României și nici experiență în administrația publică sau în Guvernul României.
Cariera sa s-a dezvoltat în principal în zona instituțiilor europene. În 2014, el a candidat la alegerile pentru Parlamentul European pe lista PMP, după ce candidatura sa fusese recomandată de Elena Băsescu.
În aceeași perioadă, Mureșan s-a ocupat de campania electorală a Elenei Băsescu și a sprijinit-o pe Elena Udrea în momentul în care aceasta a candidat la alegerile prezidențiale.
Ulterior, Elena Udrea a lansat acuzații referitoare la modul în care ar fi fost finanțată campania lui Mureșan pentru alegerile europarlamentare din 2014.
Fosta lideră a PMP a susținut că omul de afaceri Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalty”, ar fi contribuit financiar la campania acestuia.
Ce a susținut Elena Udrea despre banii pentru campanie
Elena Udrea a afirmat, într-o postare publicată pe Facebook, că banii despre care vorbea în legătură cu finanțarea campaniei lui Siegfried Mureșan ar fi provenit din dosarul Microsoft.
Acuzația a fost formulată în contextul scandalurilor care au înconjurat dosarul de corupție cunoscut sub numele de Microsoft.
Ulterior, afirmațiile Elenei Udrea au fost susținute, potrivit presei, chiar de Gheorghe Ștefan.
Omul de afaceri a declarat că ar fi contribuit cu 100.000 de euro la campania lui Siegfried Mureșan pentru alegerile din 2014.
„Am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”, a declarat Gheorghe Ștefan, potrivit presei.
Totodată, acesta a afirmat că îl cunoștea pe Siegfried Mureșan încă din perioada în care europarlamentarul activa în PMP.
La acel moment, partidul era condus de Elena Udrea, în timp ce Gheorghe Ștefan ocupa pozițiile de prim-vicepreședinte și membru fondator al formațiunii.
Plecarea din PMP și trecerea la PNL
Cariera politică a lui Siegfried Mureșan a fost marcată de o altă controversă în 2018, când acesta a părăsit PMP și s-a înscris în PNL.
Trecerea sa la liberali a provocat o ruptură cu foștii colegi din PMP. Reprezentanții formațiunii l-au acuzat public de oportunism și au criticat PNL în legătură cu presupusa atragere a unor europarlamentari.
Conflictul dintre Mureșan și foștii săi colegi a ajuns inclusiv într-un comunicat oficial al PMP.
Partidul i-a cerut atunci europarlamentarului să renunțe la mandatul obținut în urma alegerilor europene.
În comunicatul respectiv, PMP susținea că Mureșan „și-ar fi negociat trecerea la PNL”.
Acuzația făcea parte din disputa politică izbucnită după plecarea europarlamentarului din formațiunea pe listele căreia fusese ales.
Acuzații privind implicarea serviciilor
Tot în 2018, au apărut și alte afirmații referitoare la ascensiunea politică a lui Siegfried Mureșan.
Adrian Rădulescu, fost parlamentar PDL, fost secretar de stat și fost consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, a susținut că Mureșan nu ar fi fost propus de membrii partidului pentru candidatura la Parlamentul European.
Potrivit afirmației făcute de Rădulescu la acel moment, Mureșan ar fi fost propus de Servicii.
Afirmația a fost făcută în contextul disputelor politice din jurul ascensiunii lui Siegfried Mureșan și al plecării sale ulterioare din PMP.
Mesajul adresat lui Donald Trump
Un alt episod controversat s-a produs în 2024, când Siegfried Mureșan a avut o reacție publică dură la adresa lui Donald Trump.
Declarația liberalului a venit după ce liderul de la Casa Albă criticase anularea alegerilor prezidențiale din România.
Mureșan a reacționat pe pagina sa de socializare, contestând poziția exprimată de Trump și legând-o de problema statului de drept.
„Donald Trump nu are nimic în comun cu statul de drept. Nici în Statele Unite ale Americii, nici oriunde altundeva în lume. Reacția lui cu privire la decizia CCR este un atac la adresa statului de drept al unui aliat NATO”, a scris liberalul Siegfried Mureșan pe pagina lui de socializare.
Mesajul a atras atenția în contextul relațiilor României cu Statele Unite și al dezbaterilor generate de anularea alegerilor prezidențiale.
Acest episod a devenit una dintre controversele asociate cu activitatea publică a europarlamentarului, în condițiile în care reacția sa îl viza direct pe președintele american.
În prezent, numele lui Siegfried Mureșan este vehiculat pentru funcția de premier, iar ascensiunea sa politică readuce în atenție atât perioada în care a intrat în Parlamentul European, cât și controversele apărute ulterior în jurul activității sale politice.