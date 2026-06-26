Ce spunea Elena Udrea despre Siegfried Mureșan. Acuzații legate de finanțarea campaniei și „ipocrizie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 11:59

În contextul în care PNL, USR și UDMR au transmis o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României, vizându-l pe Siegfried Mureșan, în spațiul public reapar declarații mai vechi ale Elenei Udrea, în care aceasta îl critica dur pe actualul europarlamentar.

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