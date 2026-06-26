Ce spunea Elena Udrea despre Siegfried Mureșan. Acuzații legate de finanțarea campaniei și „ipocrizie”

În contextul în care PNL, USR și UDMR au transmis o propunere comună pentru funcția de prim-ministru al României, vizându-l pe Siegfried Mureșan, în spațiul public reapar declarații mai vechi ale Elenei Udrea, în care aceasta îl critica dur pe actualul europarlamentar.
Este vorba despre afirmații făcute în martie 2019, în care fostul ministru a vorbit despre modul în care Mureșan ar fi ajuns în Partidul Mișcarea Populară, despre susținerea politică din interiorul formațiunii și despre finanțarea campaniei sale electorale.
Intrarea în PMP și susținerea politică
Elena Udrea a susținut că Siegfried Mureșan ar fi ajuns în PMP la propunerea Elenei Băsescu și că ar fi ocupat un loc eligibil pentru alegerile europarlamentare fără a avea, în opinia sa, o contribuție anterioară în activitatea partidului. În aceeași serie de declarații, aceasta a indicat că Mureșan ar fi beneficiat de sprijin politic din interiorul formațiunii.
”Toţi cei din partidul lui Iohannis sunt protejaţi, iar discursul lor în favoarea doamnei Kovesi, în favoarea lui Coldea, nu e unul în care ei cred. Este un discurs care vine pe linie de partid şi ei trebuie să apere sistemul, pentru că sistemul îi apără pe ei”, a spus, marţi seară, la Antena 3, Elena Udrea.
Aceasta a afirmat că mulţi oameni de afaceri credeau că ”dacă se pun bine cu şefii serviciilor şi cu şefii justiţiei afacerile lor prosperă”.
Elena Udrea a vorbit și despre intrarea în PMP a lui Siegfried Mureşan.
”Ce i-aş reproşa lui Siegfried Mureşan este că a venit în partid pe loc eligibil, fără a depunere nicun fel de muncă în folosul partidului, a venit la recomandarea Elenei Băsescu, a fost susţinut de mine, iar banii de campanie i-a primit de la Gheorghe Ştefan. Ori, în condiţiile acestea, să ai tupeul să mergi acum cu un discurs anticorupţie şi pro Kovesi, arată mare ipocrizie”, a mai spus Elena Udrea.
Aceasta a continuat, afirmând că ”nu poţi să ajungi europarlamentar cu susţinerea lui Băsescu şi finanţat de Gheorghe Ştefan şi apoi să te dezici de aceştia şi să mergi cu discursul acesta pro Kovesi şi pro sistem decât dacă eşti un mare ipocrit”.
Declarațiile apar în contextul în care numele lui Siegfried Mureșan este vehiculat în prezent ca posibil candidat susținut de mai multe formațiuni politice pentru funcția de prim-ministru.