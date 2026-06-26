Nicușor Dan marchează Ziua Drapelului cu un mesaj despre rolul României în regiune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 12:35

România continuă să fie un aliat de încredere și un factor de stabilitate în regiune, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-un mesaj transmis de Ziua Drapelului Național.

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