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Politica· 2 min citire
Fritz, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Rezonabilă și responsabilă. Poate să deblocheze criza”
Dominic Fritz, președintele USR
Publicat26 iun. 2026, 11:56
Actualizat26 iun. 2026, 11:59
Dominic Fritz a anunțat în cadrul unei conferințe de presă comună cu PNL și UDMR că USR a votat în favoarea susținerii lui Siegfried Mureșan ca propunere pentru funcția de premier.
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