Fritz, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Rezonabilă și responsabilă. Poate să deblocheze criza”

Publicat 26 iun. 2026, 11:56 Actualizat 26 iun. 2026, 11:59

Dominic Fritz a anunțat în cadrul unei conferințe de presă comună cu PNL și UDMR că USR a votat în favoarea susținerii lui Siegfried Mureșan ca propunere pentru funcția de premier.

Distribuie articolul