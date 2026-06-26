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Politica· 2 min citire

Fritz, despre propunerea lui Mureșan ca premier: „Rezonabilă și responsabilă. Poate să deblocheze criza”

Dominic Fritz, președintele USR

Dominic Fritz, președintele USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 11:56
Actualizat26 iun. 2026, 11:59

Dominic Fritz a anunțat în cadrul unei conferințe de presă comună cu PNL și UDMR că USR a votat în favoarea susținerii lui Siegfried Mureșan ca propunere pentru funcția de premier.

Liderul USR a caracterizat europarlamentarul drept „un economist cu multă experiență, de negociere și de făcut bugete”, considerându-l potrivit pentru a conduce o echipă funcțională de guvernare.

Fritz a criticat dur decizia PSD de a retrage sprijinul coaliției, numind-o „un act de iresponsabilitate” care a aruncat România într-o nouă criză guvernamentală.

„Și noi, la USR, am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri. Sigfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere, și de făcut bugete. Și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare.

România are nevoie de un guvern plin, a fost un act de iresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție, PSD, a dat jos acest guvern. Și de aceea ne așteptăm ca acum în această criză guvernamentală și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD.

Și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreapta cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză. Și, bineînțeles, că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.”, a declarat Dominic Fritz.

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