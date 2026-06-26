Lider liberal: Orgoliile politice blochează negocierile pentru noul guvern

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 10:16

Președintele PNL București, Sebastian Burduja, a declarat vineri că negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns din nou în impas, nu din motive de principiu, ci din cauza orgoliilor politice. El susține că PNL a avut o atitudine 'de echilibru și responsabilitate'.

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