Marius Budăi (PSD), mesaj tranșant pe Facebook: România are nevoie urgentă de un Guvern, nu de negocieri

Publicat 26 iun. 2026, 10:26 Actualizat 26 iun. 2026, 10:27

Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că România are nevoie urgentă de un nou Guvern și nu de prelungirea negocierilor politice, susținând că social-democrații au propus deja o soluție clară: un executiv minoritar condus de Sorin Grindeanu și sunt pregătiți să intre imediat la guvernare.

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