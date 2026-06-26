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Politica· 2 min citire
Marius Budăi (PSD), mesaj tranșant pe Facebook: România are nevoie urgentă de un Guvern, nu de negocieri
Marius Budai/ Facebook
Publicat26 iun. 2026, 10:26
Actualizat26 iun. 2026, 10:27
Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că România are nevoie urgentă de un nou Guvern și nu de prelungirea negocierilor politice, susținând că social-democrații au propus deja o soluție clară: un executiv minoritar condus de Sorin Grindeanu și sunt pregătiți să intre imediat la guvernare.
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