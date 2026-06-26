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Politica· 2 min citire

Marius Budăi (PSD), mesaj tranșant pe Facebook: România are nevoie urgentă de un Guvern, nu de negocieri

Marius Budai/ Facebook

Marius Budai/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iun. 2026, 10:26
Actualizat26 iun. 2026, 10:27

Deputatul PSD Marius Budăi afirmă că România are nevoie urgentă de un nou Guvern și nu de prelungirea negocierilor politice, susținând că social-democrații au propus deja o soluție clară: un executiv minoritar condus de Sorin Grindeanu și sunt pregătiți să intre imediat la guvernare.

"România nu mai are nevoie de încă o rundă de negocieri despre negocieri. Are nevoie de un Guvern. Acum. PSD și-a asumat public responsabilitatea. Am propus o soluție clară: un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu și suntem pregătiți să intrăm imediat la muncă. Fără liste interminabile de condiții. Fără rotative reinventate. Fără acorduri despre viitoare acorduri. Am auzit declarațiile domnului Ilie Bolojan potrivit cărora PNL este dispus să susțină un guvern minoritar în jurul PSD. Credem că, în politică, cuvântul dat trebuie să valoreze mai mult decât un comunicat de presă",a transmis Budăi vineri, într-o postare pe Facebook.

El a criticat faptul că, în locul unor decizii clare, apar 'tot mai multe tertipuri procedurale', iar procesul de formare a Guvernului este blocat de noi condiții și de preocupări legate de funcții.

"În loc de soluții, apar noi condiții. În loc să construim un Guvern, unii par preocupați să construiască alibiuri și să demonstreze că funcțiile sunt mai importante decât responsabilitatea. Între timp, România pierde timp. Iar timpul înseamnă bani, investiții, reforme și încredere. Guvernul interimar are atribuții limitate. Economia nu poate fi pusă pe pauză până când toate orgoliile politice își găsesc confortul. PSD este la masă. Cu soluții. Cu responsabilitate. Cu disponibilitate pentru dialog. Întrebarea este simplă: cine își asumă guvernarea și cine își asumă doar încă o conferință de presă despre responsabilitate? România nu mai are nevoie de spectacol politic. Are nevoie de decizii. Responsabilitatea începe în momentul în care încetează pretextele, altfel, unii se vor transforma în campioni ai negocierilor fără sfârșit. Istoria nu îi va ține minte pe cei care au negociat la nesfârșit. Îi va ține minte pe cei care și-au asumat răspunderea atunci când România avea nevoie de un Guvern", a mai spus acesta.

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