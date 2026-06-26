Siegfried Mureșan, propunerea comună PNL–USR–UDMR pentru funcția de premier

Negocierile pentru formarea noului Executiv intră într-o nouă etapă, cu o propunere comună care pare să prindă contur în interiorul partidelor de dreapta. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Partidul Național Liberal urmează să valideze în Biroul Permanent Național numele lui Siegfried Mureșan ca variantă de premier, în timp ce UDMR și-ar fi exprimat deja acordul pentru această opțiune.
În același timp, USR se află în ședință pentru a vota aceeași propunere, iar, potrivit acelorași surse, nu sunt așteptate surprize majore, scenariul urmând să fie susținut în comun de PNL, USR și UDMR.
PNL, USR și UDMR merg pe aceeași variantă: Siegfried Mureșan
Informațiile din interiorul negocierilor arată că cele trei formațiuni politice ar urma să îl propună oficial pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European, pentru funcția de prim-ministru.
Sursele politice susțin că UDMR a votat deja în favoarea acestei variante, iar în cazul PNL decizia urmează să fie formalizată în cadrul Biroului Permanent Național. USR se află în acest moment în ședință, urmând ca ulterior, în jurul orei 17, să aibă loc și o reuniune a Comitetului Politic.
Potrivit acelorași informații, direcția generală este deja stabilită, iar varianta Mureșan ar urma să fie susținută fără modificări semnificative.
Discuții despre rotativă și schimbări de poziție în interiorul PNL
În paralel, negocierile sunt marcate de tensiuni legate de formula de guvernare, în special în ceea ce privește varianta unei rotative la conducerea Executivului.
Sursele politice afirmă că USR insistă în continuare pe această formulă, în timp ce în PNL au existat poziții diferite în ultimele zile. Liderul liberal Ilie Bolojan ar fi susținut anterior ideea unui pact politic mai larg, inclusiv scenariul unui guvern minoritar PSD, însă pozițiile s-ar fi modificat pe parcursul discuțiilor.
Această schimbare de direcție este interpretată în interiorul negocierilor ca o revenire asupra unor angajamente anterioare, într-un context politic deja tensionat.
Președintele Nicușor Dan, așteptat să tranșeze direcția finală
În paralel cu discuțiile dintre partide, atenția se mută către Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a transmis recent că își dorește formarea unui guvern cu susținere majoritară și stabilă.
Șeful statului a insistat asupra necesității unei formule politice responsabile, capabile să asigure o majoritate parlamentară clară, după o perioadă de negocieri prelungite.
Deși nu a făcut referiri nominale, surse politice susțin că unele dintre mesajele sale recente ar fi vizat indirect evoluțiile din interiorul PNL.
În acest moment, rămâne de văzut cum va reacționa președintele la propunerea comună PNL–USR–UDMR și dacă aceasta va fi acceptată ca bază pentru desemnarea viitorului premier, în condițiile în care varianta rotației guvernamentale continuă să fie unul dintre punctele sensibile ale negocierilor.