Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Fostul ministru al Sănătății, atac DUR la adresa USR și PNL
Alexandru Rogobete
Publicat18 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru al Sănătății condamnă public dubla măsură de care dau dovadă USR și PNL. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a cerut în mod ironic introducerea unei noi definiții în dicționarul limbii române, care să cuprindă exact ceea ce se întâmplă acum pe scena politică.
Citește și
- 17:23Nicușor Dan, reacție în scandalul momentului: „Argumentele din sesizarea mea la CCR erau foarte solide”
- 16:59Deputat USR: „Bolojan e mai mult USR-ist decât PNL-ist!”
- 16:28Bolojan sare în apărarea lui Fritz după decizia CCR: „Este o vendetă politică”
- 16:16Surse: Forma finală a Legii Salarizării ajunge miercuri la partide. Liderii politici se reunesc joi pentru decizia decisivă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News