Mohammad Murad pune pe masă varianta guvernării cu AUR: „ Vreau să venim cu soluții”

Publicat 3 oct. 2026, 19:26 Actualizat 3 oct. 2026, 19:54 Sursă Realitatea PLUS

Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Mohammad Murad critică absența României din turneul european al lui Marco Rubio și spune că Bucureștiul a dat dovadă de „iresponsabilitate” în relația cu Statele Unite. Deputatul AUR susține că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline și afirmă că AUR ar trebui să își asume intrarea la guvernare.

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