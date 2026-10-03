Mohammad Murad pune pe masă varianta guvernării cu AUR: „ Vreau să venim cu soluții”
Mohammad Murad
Într-un interviu pentru Realitatea PLUS, Mohammad Murad critică absența României din turneul european al lui Marco Rubio și spune că Bucureștiul a dat dovadă de „iresponsabilitate” în relația cu Statele Unite. Deputatul AUR susține că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline și afirmă că AUR ar trebui să își asume intrarea la guvernare.
România, absentă din vizita lui Marco Rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio va vizita, între 5 și 8 octombrie, Islanda, Grecia și Portugalia, unde sunt programate discuții privind securitatea, apărarea, energia, economia și tehnologia. România nu se află pe itinerariul oficial al deplasării.
Întrebat cum vede absența Bucureștiului de pe harta vizitelor oficialului american și când crede că România va avea un guvern cu drepturi depline, Mohammad Murad a criticat modul în care clasa politică românească a gestionat relațiile externe.
„Uniunea Europeană și, în același timp, aș vrea să vă întreb dacă, în contextul în care se discută cu oficialul american despre securitate, energie, apărare, domenii care evident că ne interesează, când credeți că vom avea un guvern cu drepturi depline și sub ce formă parlamentară, cu ce partide, care să conducă România? Vă rog. Da, de fapt lucrurile sunt foarte complicate. Din păcate România, decât din 2024 până acum, am dat dovadă că suntem total iresponsabili din toate punctele de vedere, în relație cu toți partenerii, și aici mă refer în special la relația cu Statele Unite.
Deci, da, ne lipsesc, din păcate, oameni politici responsabili, pentru că, chiar dacă am trecut de acest test zilele acestea, încât să nu intrăm în junk, dar nu înseamnă că trebuie să stăm relaxați. Din păcate domnul Nicușor Dan, începând de la domnul Nicușor Dan, până la George Simion, și cu toate partidele, trebuie să știe că există un interes, înainte de orice orgoliu, de interesele de partide politice etc., pentru țară.
Iar noi nu putem vorbi de o Românie unită, o Românie care trebuie să fim o putere, să reprezentăm la toți partenerii într-un mod demn, cu acest mod de a face politica. Să știți, din păcate România nu contează în niciun calcul, decât tangențial privind regiunea și politica externă, dacă vorbim de Statele Unite. Știm foarte bine cu toți acest lucru.”
Murad cere un guvern cu drepturi depline
Declarațiile lui Mohammad Murad vin în contextul în care vizita lui Marco Rubio are pe agendă domenii strategice pentru România, inclusiv apărare, securitate regională și energie. În Grecia, oficialul american va conduce delegația SUA la cea de-a șasea sesiune a Dialogului Strategic SUA-Grecia, iar în Portugalia sunt programate discuții privind cooperarea în domeniul apărării, economiei și tehnologiei.
Deputatul AUR consideră că România are nevoie de o asumare politică mai clară și de un guvern care să poată lua decizii în numele țării.
În acest context, Murad a fost întrebat și despre strategia AUR după desemnarea premierului și despre posibilitatea ca partidul să intre la guvernare.
Mohammad Murad spune că AUR trebuie să își asume guvernarea
Pentru Mohammad Murad, AUR ar trebui să își asume intrarea la guvernare și să treacă de la mesajele politice la soluții concrete. Deputatul susține că partidul trebuie să își asume responsabilitatea față de alegătorii săi și spune că, în opinia sa, inclusiv George Simion ar trebui să transmită un mesaj clar în favoarea guvernării. Murad critică, în același timp, poziția președintelui Nicușor Dan privind formarea unui guvern fără AUR.
„Să vă spun foarte sincer: din păcate există un lucru foarte clar, că domnul președinte spune de fiecare dată de câte ori vorbește de guvernare, că vrea o guvernare fără AUR este cât se poate de aproape de mesajul domnului George Simion, când spune că nu intrăm la guvernare. Deci mie mi se pare că astăzi, când vorbim de ce nevoie, și domnul președinte Simion, AUR, trebuie să-și asume guvernare.
Un partid care se gândește la un succes, succesul se finalizează cu o guvernare, încât oferind oameni care au pus ștampila pe AUR, să simtă că ceva se schimbă în viața lor în bine. Din păcate, în continuare noi facem jocuri și aici cred că devine în primul rând domnul Nicușor Dan, pentru că mi se pare incorect un partid cum este AUR, cotat la 40%, să nu aibă drepturi legale cu orice alt partid. Nimeni nu poate să spună astăzi că tu ești cetățean român, categoria unu, tu ești a doua, tu ești a treia, tu ai drepturi, tu n-ai drepturi, tu ai obligații, tu n-ai obligații. Nimeni. Nu există așa ceva decât probabil în România și e un lucru foarte trist.
Deci cred că vom ajunge într-un fel sau altul din nou la un blocaj. AUR, cu asta chiar l-am întrebat pe domnul președinte Simion: vrem să intrăm la guvernare? Probabil agenda dânsului și agenda mea diferă. Chiar dacă eu sunt în AUR, eu sunt pentru a intra la guvernare, pentru a ne asuma răspunderea față de toți românii, dar nu înseamnă că neapărat este politica care se dorește. Eu vreau să fim la guvernare, vreau să venim cu soluții, vrem măsuri concrete, mai puțin mă interesează cine este ministru. Sunt om de afaceri, am peste 2.000 de angajați, vrem ca România să intre într-o stabilitate care e dorită de toți oamenii.
Domnul Nicușor Dan, cu acest mesaj care spune tot timpul ”fără AUR”, mi se pare mie total incorect. La fel și domnul Simion trebuie să-și asume o guvernare. Mesajul dânsului să fie total pentru a guverna și pentru a oferi soluții. Așa cred eu. ”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News