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Negocierile pentru noul guvern rup alianța dintre PNL și USR. Revoltă după declarațiie lui Bolojan - surse

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 oct. 2026, 14:20
SursăRealitatea Plus

Negocierile pentru noul Guvern rup alianța PNL-USR, potrivit Realitatea Plus. În timp ce Ilie Bolojan a anunțat că ar putea vota un Guvern PSD, Dominic Fritz și-a exprimat tranșant poziția de a nu susține, în niciun caz, o astfel de formulă. Mai mult, tensiuni pe această temă există chiar și la vârful PNL: liderii grei ai partidului nu sunt de acord cu flexibilizarea votului, după ce PNL a adoptat mai multe rezoluții și a anunțat public că nu va vota un Guvern PSD. O analiză realizată de jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu.

Tensiunile au pornit de la declarația publică a premierului demis, Ilie Bolojan, care a spus că ar putea, totuși, să voteze un guvern PSD, însă cu anumite condiții. Schimbarea de abordare vine după ce, luni întregi, liberalii au anunțat public că nu ar mai vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte social-democrații, adoptând inclusiv mai multe decizii clare în interiorul partidului în acest sens.

Acum pare că Ilie Bolojan s-a răzgândit, însă nu este clar dacă le-a comunicat acest lucru și colegilor de partid înainte de a face anunțul public. Există surse din interiorul PNL care nu sunt foarte mulțumite de această poziționare a premierului demis.

Sunt tensiuni și cu tabăra USR, după ce liderul partidului, Dominic Fritz, a spus foarte clar că „tot nu votăm guvern PSD”, o poziție care intră în contradicție directă cu declarația lui Ilie Bolojan.

Nu este clar dacă cele două formațiuni vor reuși să își alinieze din nou pozițiile după consultările de la Palatul Cotroceni, unde vor merge și vor solicita, practic, lucruri diferite președintelui Nicușor Dan.

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