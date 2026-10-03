Negocierile pentru noul guvern rup alianța dintre PNL și USR. Revoltă după declarațiie lui Bolojan - surse

Publicat 3 oct. 2026, 14:20 Sursă Realitatea Plus

Negocierile pentru noul Guvern rup alianța PNL-USR, potrivit Realitatea Plus. În timp ce Ilie Bolojan a anunțat că ar putea vota un Guvern PSD, Dominic Fritz și-a exprimat tranșant poziția de a nu susține, în niciun caz, o astfel de formulă. Mai mult, tensiuni pe această temă există chiar și la vârful PNL: liderii grei ai partidului nu sunt de acord cu flexibilizarea votului, după ce PNL a adoptat mai multe rezoluții și a anunțat public că nu va vota un Guvern PSD. O analiză realizată de jurnalista Realitatea Plus Alexandra Alexandrescu.

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