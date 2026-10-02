Vocile grele din PNL care cer înlăturarea lui Bolojan de la conducere.”Trebuie îndepărtat de urgență”

Revoltă în PNL, unde mai multe voci importante din partid critică direcția actualei conduceri și cer schimbări la vârful formațiunii. Crin Antonescu, Alin Tișe și Rareș Bogdan au lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan și a apropierii PNL de USR. Tișe solicită demisii la conducerea partidului, în timp ce Rareș Bogdan cere public îndepărtarea lui Bolojan atât de la conducerea PNL, cât și din funcția de premier. La rândul său, Crin Antonescu contestă direcția politică actuală a liberalilor și apropierea de USR.
Crin Antonescu: PNL nu mai există, este o extindere a USR-ului
”Și încă o dată mi-ar plăcea, o mai spun încă o dată, ca fostii mei colegi care țin sau doresc să țină steagul sus al Partidului Național Liberal să aibă curajul să spună «Nu, Bolojane!». PNL nu mai există, PNL este o... extindere a USR-ului. În schimb USR-ul, USR-ul ăsta mare, lăbărțat, are un nou lider și anume domnul Bolojan”, a declarat Crin Antonescu, la Realitatea PLUS.
Alin Tișe: Toți cei care au girat deznodământul prost să plece
De asemenea, liberalul Alin Tișe a subliniat că toți cei care au girat deznodământul prost al PNL să plece.
”O singură soluție: toți cei care au girat această acest dezondământ incredibil de prost pentru România, vorbesc de managementul Partidului Național Liberal, trebuie să demisioneze în regim de urgență, atât din funcțiile de la guvern, dar nu numai președintele, domnul Bolojan, ci toți ceilalți care s-au cocoțat astăzi acolo să fie miniștri, deși în mare parte erau absolut incompetenți”, a menționat liberalul.
Rareș Bogdan: Fac apel la colegii din PNL să îl înlăture pe Bolojan
La rândul său, Rareș Bogdan a făcut apel la colegii săi „raționali” din PNL să se rupă de Ilie Bolojan și să acționeze pentru îndepărtarea acestuia de la conducerea partidului și din funcția de premier.
”Eu fac un apel colegilor mei raționali. Eu cred că încă sunt mulți oameni raționali în PNL, să se trezească până nu este prea târziu și să se rupă de Bolojan, să-l împingă pe scări, să-l scoată din Palatul Victoria și din conducerea PNL, pentru că în momentul ăsta Bolojan nu mai reprezintă doar un pericol pentru Partidul Național Liberal, reprezintă un pericol major pentru România. El trebuie scos. S-a legat astăzi de scaun, a înghițit cheia și pur și simplu nu putem să-l scoatem din Palatul Victoria, producând doar dezastre”, a transmis europarlamentarul.