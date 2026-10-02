Vocile grele din PNL care cer înlăturarea lui Bolojan de la conducere.”Trebuie îndepărtat de urgență”

Publicat 2 oct. 2026, 17:47 Actualizat 2 oct. 2026, 18:13 Sursă Realitatea PLUS

Revoltă în PNL, unde mai multe voci importante din partid critică direcția actualei conduceri și cer schimbări la vârful formațiunii. Crin Antonescu, Alin Tișe și Rareș Bogdan au lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan și a apropierii PNL de USR. Tișe solicită demisii la conducerea partidului, în timp ce Rareș Bogdan cere public îndepărtarea lui Bolojan atât de la conducerea PNL, cât și din funcția de premier. La rândul său, Crin Antonescu contestă direcția politică actuală a liberalilor și apropierea de USR.

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