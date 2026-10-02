Mihai Fifor cere un guvern cu puteri depline: „Înainte de noi alegeri, avem obligația să epuizăm soluția dialogului”

Mihai Fifor face apel la dialog între forțele politice pentru formarea unei majorități parlamentare largi, care să susțină un guvern cu puteri depline. În mesajul său, acesta susține că România are nevoie de o schimbare de direcție în guvernare și că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru urgențele economice și bugetare actuale.
„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Iar responsabilitatea de a găsi această soluție ne aparține tuturor”, afirmă Fifor.
El le cere forțelor politice „să coboare tonul, să lase deoparte orgoliile și să se așeze la aceeași masă”, argumentând că cetățenii sunt cei care suportă consecințele crizei economice și politice.
Fifor cere schimbarea direcției în guvernare
În opinia lui Mihai Fifor, negocierile pentru formarea unui guvern trebuie să pornească de la acceptarea unei schimbări a direcției de guvernare. Acesta respinge continuarea actualului model și avertizează asupra confruntărilor politice prelungite.
„Nu mai putem continua cu același model și nu putem transforma România într-un teren al confruntărilor politice fără sfârșit. Avem nevoie de dialog, de responsabilitate și de disponibilitatea reală de a construi o majoritate parlamentară largă, capabilă să susțină un guvern cu puteri depline”, transmite el.
Fifor susține că diferențele dintre partide în privința economiei, reformelor sau administrării țării nu trebuie să împiedice un acord asupra unor obiective comune. Printre acestea, el enumeră stabilitatea, funcționarea instituțiilor și protejarea economiei.
Alegerile anticipate, în plan secund
Referindu-se la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Mihai Fifor afirmă că această variantă este democratică și constituțională, dar consideră că nu răspunde nevoilor imediate ale țării.
„În acest context, alegerile anticipate sunt o procedură democratică și constituțională, dar nu rezolvă urgențele de astăzi”, precizează acesta.
În argumentația sa, prioritatea este instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată face rectificarea bugetară și să asigure finanțarea pentru Sănătate, Educație și funcționarea statului.
Fifor mai transmite că PSD este pregătit politic pentru orice variantă constituțională, însă insistă că dialogul trebuie să preceadă discuțiile despre un nou scrutin.
„PSD este pregătit politic pentru orice variantă constituțională. Dar înainte de a vorbi despre noi alegeri, avem obligația să epuizăm soluția dialogului”, afirmă el.
Apel pentru o majoritate parlamentară largă
În finalul mesajului, Mihai Fifor solicită negocieri fără ultimatumuri și confruntări politice, pentru identificarea unei formule care să poată obține sprijin parlamentar în jurul unui program clar.
„Să ne așezăm la masă. Fără ultimatumuri. Fără aroganță. Fără războaie politice sterile”, este apelul său.
Obiectivul propus este construirea unei majorități parlamentare care să susțină atât un guvern cu puteri depline, cât și o schimbare reală a direcției de guvernare.