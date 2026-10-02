Mihai Fifor cere un guvern cu puteri depline: „Înainte de noi alegeri, avem obligația să epuizăm soluția dialogului”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 15:05

Mihai Fifor face apel la dialog între forțele politice pentru formarea unei majorități parlamentare largi, care să susțină un guvern cu puteri depline. În mesajul său, acesta susține că România are nevoie de o schimbare de direcție în guvernare și că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru urgențele economice și bugetare actuale.

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