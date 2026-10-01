Nicușor Dan cere partidelor să lase orgoliile deoparte. „Este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației”

Președintele României, Nicușor Dan, le transmite partidelor politice, printr-o postare recentă, că formarea unui guvern depinde de capacitatea acestora de a negocia și de a construi o majoritate parlamentară.
Mesajul șefului statului vine într-un moment în care partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formula de guvernare, iar România se află în continuare într-o situație politică incertă.
Nicușor Dan și-a început postarea publicată pe pagina sa de socializare printr-un apel la realism politic. Președintele subliniază diferența dintre formula de guvernare pe care fiecare partid și-o dorește și realitatea reprezentată de aritmetica parlamentară.
„Fiecare partid își imaginează formula ideală de guvernare și crede în proiectul său pentru România. Într-o democrație, însă, există o diferență majoră între dorințele noastre politice și aritmetica parlamentară: majoritatea. Fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu poți guverna” a scris președintele României în deschiderea postării sale.
Nicușor Dan vorbește despre diferența dintre dorințele politice și majoritate
Mesajul președintelui este însoțit de un videoclip în care sunt prezentate declarații făcute recent de Nicușor Dan în fața presei. În intervenția sa, șeful statului explică de ce o formulă de guvernare dorită de un partid nu poate fi pusă în practică fără susținere parlamentară suficientă.
„Fiecare dintre noi își proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim, emoțional, că rezolvă cel mai bine problemele societății românești. Dar este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației care este majoritatea.”
Președintele continuă prin a face referire directă la raportul dintre procentul obținut de o formațiune politică și pragul necesar pentru a putea construi o majoritate parlamentară.
„Din păcate 30% este mai mic decât 50%. Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău și a ajunge la 51%, nu poti sa guvernezi, asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori si binențeles că am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez, numai că una e una și alta e alta”, spune președintele în videoclipul publicat pe pagina sa de socializare.
Apel la negocieri între partidele politice
Prin mesajul transmis, Nicușor Dan pune accent pe necesitatea negocierilor dintre formațiunile politice pentru depășirea blocajului privind formarea Guvernului. Președintele arată că fiecare partid poate avea propria viziune asupra formulei de guvernare și asupra proiectelor pe care dorește să le aplice, însă această viziune trebuie raportată la configurația Parlamentului.
Ideea centrală a mesajului este că o formulă politică nu poate deveni guvernare efectivă în lipsa unei majorități parlamentare. Pentru atingerea acesteia, șeful statului vorbește despre disponibilitatea partidelor de a negocia, de a face compromisuri și de a renunța la anumite elemente din propriile programe.
Mesajul vine după respingerea guvernului Siegfried Mureșan
Postarea președintelui este publicată într-un moment important pentru politica românească. Mesajul apare la o zi după ce guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului.
În aceste condiții, România nu are încă un guvern cu puteri depline și se află de luni de zile sub conducerea unui guvern interimar.
Blocajul politic este amplificat de faptul că partidele nu au reușit până acum să ajungă la o înțelegere privind formula de guvernare și majoritatea parlamentară necesară pentru susținerea unui nou Executiv.
În acest context, mesajul lui Nicușor Dan pune din nou în prim-plan problema majorității parlamentare și necesitatea ca formațiunile politice să ajungă la un acord prin negocieri. Situația rămâne incertă, în condițiile în care România continuă să funcționeze cu un guvern interimar, iar tentativa de formare a unui nou Executiv a eșuat la votul din Parlament.