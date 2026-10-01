Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor: „Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării”

Sorin Grindeanu solicită reluarea indexării pensiilor, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. El susține că pensionarii au suportat o parte importantă a poverii austerității și critică modul în care Guvernul tratează drepturile acestora.
„Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării, așa cum cer aproape 90% dintre români”, afirmă Grindeanu. În mesajul său, acesta nu precizează sursa procentului invocat.
Grindeanu: „Pensionarii României au dus poate cea mai grea povară a austerității”
Sorin Grindeanu afirmă că persoanele vârstnice au fost puternic afectate de măsurile de austeritate și de scăderea puterii de cumpărare.
„Astăzi, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității”, transmite acesta.
Grindeanu susține că pensiile sunt înghețate de doi ani și consideră că această situație este nedreaptă pentru pensionari.
„De doi ani, pensiile sunt înghețate, iar puterea de cumpărare s-a prăbușit. Nu este normal și nu este drept”, afirmă el.
Solicitare pentru reluarea indexării pensiilor
În mesajul său, Grindeanu cere ca indexarea pensiilor, despre care subliniază că este prevăzută de lege, să fie aplicată din nou. El consideră că respectul pentru pensionari trebuie demonstrat prin respectarea drepturilor acestora.
„Respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate. Iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată”, declară Grindeanu.
Mesajul se încheie cu o critică la adresa abordării Guvernului și cu un apel pentru prioritizarea demnității persoanelor vârstnice.
„Avem nevoie de un Guvern care să înțeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această țară este mai presus decât contabilitatea obtuză!”, transmite Sorin Grindeanu.
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