Sorin Grindeanu cere reluarea indexării pensiilor: „Trebuie să schimbăm urgent direcția greșită a țării”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 oct. 2026, 12:42

Sorin Grindeanu solicită reluarea indexării pensiilor, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. El susține că pensionarii au suportat o parte importantă a poverii austerității și critică modul în care Guvernul tratează drepturile acestora.

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