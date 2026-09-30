Nicușor Dan, întâlniri la nivel înalt în Cehia. Cooperarea bilaterală, securitatea și apărarea, în centrul discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, a avut, miercuri, în cadrul vizitei oficiale în Republica Cehă, o întâlnire cu prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, precum și cu președintele Senatului, Miloš Vystrčil, și președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Republica Cehă la nivel bilateral, economic și european.
Consolidarea securității și a industriei de apărare, pe masa discuțiilor
”Am avut astăzi o întâlnire productivă cu Prim-ministrul Republicii Cehe, Andrej Babiš, în cadrul vizitei oficiale în această țară. Am subliniat importanța unei cooperări strânse la nivel bilateral, economic și european, într-un moment în care unitatea și un obiectiv comun sunt mai importante ca niciodată.
Am făcut un schimb de opinii cu privire la următorul Cadru Financiar Multianual al UE, un dosar esențial pentru competitivitatea, coeziunea și stabilitatea pe termen lung a Uniunii, precum și cu privire la modul în care România și Republica Cehă pot colabora pe măsură ce negocierile avansează”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
Șeful statului a subliniat că ”în calitate de aliați apropiați în cadrul NATO, am discutat, de asemenea, despre consolidarea cooperării noastre în domeniul securității și al industriei de apărare, cu obiectivul de a asigura o descurajare credibilă pe Flancul Estic și de a proteja pacea pe continentul european”.
Nicușor Dan: ”Am purtat discuții foarte bune despre cooperarea dintre țările noastre”
De asemenea, liderul de la Cotroceni s-a întâlnit și cu președintele Senatului, Miloš Vystrčil, dar și cu președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura, ”cu care am purtat discuții foarte bune despre cooperarea dintre țările noastre”.
În acest context, președintele Nicușor Dan a ”transmis interesul României pentru dezvoltarea dimensiunii parlamentare a relației noastre, întrucât intensificarea contactelor dintre cele două Parlamente ar completa legăturile solide dintre guvernele și instituțiile noastre”.
”În cadrul tuturor întâlnirilor, am evidențiat rolul valoros al comunității românești din Republica Cehă și al minorității cehe din România în consolidarea relațiilor dintre țările noastre, fiind ferm convins că istoria noastră comună reprezintă o sursă de inspirație pentru cooperarea noastră prezentă și viitoare”, a conchis președintele României.