Nicușor Dan, întâlniri la nivel înalt în Cehia. Cooperarea bilaterală, securitatea și apărarea, în centrul discuțiilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 22:19

Președintele României, Nicușor Dan, a avut, miercuri, în cadrul vizitei oficiale în Republica Cehă, o întâlnire cu prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, precum și cu președintele Senatului, Miloš Vystrčil, și președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre România și Republica Cehă la nivel bilateral, economic și european.

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