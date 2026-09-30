USR anunță ce i se poate întâmpla vicepreședintelui filialei Dâmbovița, după ce a ajuns în atenția DIICOT

Publicat 30 sept. 2026, 18:43 Actualizat 30 sept. 2026, 18:44 Sursă Agerpres

USR a anunțat miercuri ce sancțiuni ar putea fi aplicate vicepreședintelui organizației Dâmbovița și consilierului local din Târgoviște Alexandru Munteanu, după ce acesta a ajuns în atenția DIICOT într-un dosar privind încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale.

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