USR anunță ce i se poate întâmpla vicepreședintelui filialei Dâmbovița, după ce a ajuns în atenția DIICOT
USR anunță ce i se poate întâmpla lui vicepreședintelui filialei Dâmbovița
USR a anunțat miercuri ce sancțiuni ar putea fi aplicate vicepreședintelui organizației Dâmbovița și consilierului local din Târgoviște Alexandru Munteanu, după ce acesta a ajuns în atenția DIICOT într-un dosar privind încălcarea și eludarea sancțiunilor internaționale.
Formațiunea precizează că, în cazul în care acuzațiile formulate de procurori se confirmă, lui Alexandru Munteanu îi pot fi aplicate prevederile statutare, până la excluderea din partid.
Alexandru Munteanu riscă excluderea din USR
USR a transmis că Alexandru Munteanu deține funcția de vicepreședinte al organizației Dâmbovița și este consilier local la Târgoviște. Formațiunea menționează și faptul că acesta are dublă cetățenie, română și moldovenească.
„Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și VP USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie: română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care i le aduce DIICOT, i se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR. MAE, prin ministra USR, Oana Țoiu, a inițiat legea pentru sancționarea celor care încalcă embargouri - eludarea și încălcarea sancțiunilor internaționale (inclusiv a măsurilor restrictive impuse Federației Ruse) trec de la stadiul de simplă neregulă sau contravenție la cel de infracțiune gravă”, este mesajul transmis miercuri de USR.
Dosarul DIICOT vizează un utilaj industrial de 1,7 milioane de euro
Conform anchetei , Alexandru Munteanu ar fi implicat într-o rețea care ar fi încercat să trimită către o firmă din Belarus, aflată sub sancțiunile Uniunii Europene, un utilaj industrial de tip VL40, respectiv un strung vertical.
Utilajul are o valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro și poate fi utilizat la fabricarea unor echipamente cu destinație militară.
În acest caz, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal pentru investigarea unor infracțiuni referitoare la încălcarea și eludarea regimului sancțiunilor internaționale instituite în Uniunea Europeană, precum și la comercializarea, transferarea și exportul unor produse cu dublă utilizare.
Miercuri au fost efectuate 12 percheziții domiciliare în București și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.
Mai multe persoane sunt vizate în anchetă
Pe lângă Alexandru Munteanu, în dosar ar mai fi vizați, conform surselor, Evgenii Poliakov, Simona Elena Palade, Vitalie Cărăuș, Dumitru Melinschi, Claudiu Lucian Țărucă, Gabriel Unguru și Mihai Doroftei.
Ancheta vizează perioada decembrie 2025 - septembrie 2026 și activități legate de comercializarea și transferul utilajului industrial VL40.
Utilajul ar fi fost transferat prin intermediari
Conform surselor din anchetă, în perioada menționată, Alexandru Munteanu, în calitate de administrator și director general al World Machinery Works SRL, ar fi coordonat și ar fi participat la operațiunile de comercializare și transfer al utilajului VL40 către destinatari intermediari.
Printre aceștia s-ar fi numărat societăți paravan din Germania și Kazahstan. Beneficiarul final indicat în anchetă ar fi fost KUZLITMASH OAO Belarus, membră a holdingului Belarus Avtomobilnyi Zavod (BELAZ) OJSC Zhodino, din regiunea Minsk.
Entitatea din Belarus se află sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
Potrivit surselor, Alexandru Munteanu și Evgenii Poliakov ar fi inițiat operațiunea de transfer a utilajului VL40 și ar fi continuat demersurile pentru livrarea acestuia, deși autoritățile competente, respectiv Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, respinseseră anterior solicitări de autorizare a exporturilor.
Unul dintre motivele menționate pentru respingerea solicitărilor ar fi fost existența riscului ca produsele să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat.
Ce spune DIICOT despre utilajul cu dublă utilizare
DIICOT a transmis că ancheta a identificat activități comerciale și tehnice desfășurate de mai multe persoane în legătură cu fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada decembrie 2025 - septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare, susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea unor echipamente cu destinație militară. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus supusă măsurilor restrictive ale Uniunii Europene”, informează DIICOT într-un comunicat de presă.
Anchetatorii spun că au fost identificate date potrivit cărora, prin integrarea unor componente hardware și software, precum și prin efectuarea unor lucrări asupra parametrilor tehnici ai utilajelor, acestea au dobândit caracteristici care le permiteau utilizarea în scopuri militare.
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