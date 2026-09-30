Anca Alexandrescu, după discursurile lui Mureșan și Bolojan în plenul Parlamentului: „Este o ipocrizie maximă. Nu fac decât să se acopere unii pe alții”

Jurnalista Anca Alexandrescu este de părere că discursurile susținute în plenul Parlamentului de către premierul desemnat Siegfried Mureșan și premierul interimar Ilie Bolojan au fost marcate de ipocrizie și cinism. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a afirmat că reprezentanții puterii au ignorat problemele cu care se confruntă românii de rând în urma măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan.
„Românii s-au săturat de promisiuni și de certurile politice”
Anca Alexandrescu a susținut că populația este tot mai dezamăgită de clasa politică și că disputele dintre partide nu fac decât să alimenteze tensiunile existente în societate.
Din păcate, românii s-au săturat de aceste discursuri politice, de asta și vedeți nervozitatea în rândul populației României. Oamenii s-au săturat de promisiuni, de lozinci, de aceste certuri politice, a declarat jurnalista.
Potrivit acesteia, efectele măsurilor economice sunt resimțite direct de populație, în contextul scumpirilor și al apropierii sezonului rece.
Poporul nu resimte în buzunar decât rău, doar prețuri foarte mari, carburanți foarte scumpi, facturile vor veni din ce în ce mai mari, pentru că vine toamna, se răcește, vine frigul. Aceste facturi mari la energie se vor regăsi, evident, în toate magazinele, pentru că creșterile vor fi în lanț, a afirmat Anca Alexandrescu.
„Politicienii prelungesc criza în loc să dea țării un guvern stabil”
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a criticat și modul în care se desfășoară negocierile politice, apreciind că interesul principal al liderilor politici este menținerea la putere.
Poporul stă și se uită la acest spectacol grețos al politicienilor, care nu fac altceva decât să prelungească o criză, în loc să dea țării un guvern stabil, cu oameni responsabili. Așteptăm un semn pozitiv și sper ca Nicușor Dan să facă o altă nominalizare cât mai repede. Din informațiile pe care le-am publicat, asta se va întâmpla luni, după o nouă rundă de negocieri. În sfârșit, să se așeze la masă partidele responsabile, cele care țin cu poporul și ascultă poporul, a afirmat jurnalista.
„Este o ipocrizie maximă. Nu fac decât să se acopere unii pe alții”
În intervenția sa la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a susținut că actuala clasă politică încearcă să ascundă problemele acumulate în ultimii ani, scopul fiind acela de a rămâne în posturile de decizie.
Ăsta este scopul lor: să rămână la putere pentru a acoperi toate neregulile care s-au făcut până acum. Este o ipocrizie maximă și, bineînțeles, nu fac altceva decât să se acopere unii pe alții și, pe de altă parte, să fie menținuți la putere, a declarat aceasta.
Referindu-se la scenariul alegerilor anticipate, jurnalista a afirmat că principalele partide aflate în prezent în jurul puterii nu și-ar dori o astfel de variantă.
Este foarte clar că nici PNL-ul lui Bolojan, nici UDMR, nici USR nu-și doresc alegeri anticipate. Pentru că vedem cu toții din sondaje că populația transmite foarte clar că România merge într-o direcție greșită, a susținut Anca Alexandrescu.