Anca Alexandrescu, după discursurile lui Mureșan și Bolojan în plenul Parlamentului: „Este o ipocrizie maximă. Nu fac decât să se acopere unii pe alții”

Publicat 30 sept. 2026, 15:44 Sursă Realitate Plus

Jurnalista Anca Alexandrescu este de părere că discursurile susținute în plenul Parlamentului de către premierul desemnat Siegfried Mureșan și premierul interimar Ilie Bolojan au fost marcate de ipocrizie și cinism. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a afirmat că reprezentanții puterii au ignorat problemele cu care se confruntă românii de rând în urma măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan.

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