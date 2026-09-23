Două zodii intră într-o perioadă de cotitură. Banii vin din plin, dar succesul poate avea un preț pe plan personal

Publicat 23 sept. 2026, 16:08 Sursă astrology.com

Astrele anunță o perioadă cu schimbări majore pentru doi nativi ai horoscopului. Fecioarele și Scorpionii pot ajunge într-un punct important al vieții, în care oportunitățile financiare și profesionale se vor împleti cu situații dificile pe plan personal.

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