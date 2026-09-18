Horoscopul săptămânii 21–27 septembrie 2026. Iubirea, banii și cariera intră sub influența unor aspecte puternice

Publicat 18 sept. 2026, 13:01 Sursă astrology.com

Săptămâna 21–27 septembrie 2026 aduce o schimbare importantă de atmosferă, odată cu intrarea Soarelui în Balanță pe 22 septembrie și apropierea Lunii Pline din Berbec, care se formează pe 26 septembrie.

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