Trei zodii intră într-o perioadă de schimbări începând de ASTĂZI. Depășesc blocajele și își transformă planurile în realitate

Trei zodii intră într-o perioadă în care blocajele încep să se destrame, iar planurile capătă șanse reale de a deveni realitate. Începând de miercuri, 16 septembrie 2026, Taurii, Săgetătorii și Peștii simt nevoia să lase în urmă ezitările, să privească lucrurile cu mai multă luciditate și să treacă la acțiune. Pentru acești nativi, intuiția și determinarea se împletesc într-un mod care îi poate ajuta să ia decizii importante și să facă progrese acolo unde până acum lucrurile au stagnat.
Taurii, Săgetătorii și Peștii: schimbări importante începând de miercuri
Taur
Chiar dacă îți începi ziua răsfoind știri alarmante sau pierzând prea mult timp pe rețelele sociale, nu lași negativitatea să-ți strice starea de spirit. Lumea poate părea agitată, însă tu alegi să-ți păstrezi optimismul.
Deși Taurul este uneori considerat comod, adevărul este că știi să alternezi munca și odihna. Îți place să te bucuri de momentele liniștite, dar atunci când îți stabilești un obiectiv devii extrem de perseverent.
Alinierea dintre Neptun și Pluto îți trezește dorința de a porni pe un drum nou. Ai început să înțelegi că schimbarea poate fi benefică, iar miercuri nu te mai mulțumești să te gândești la ceea ce ai putea face.
Știi ce trebuie schimbat și ești pregătit să te apuci de treabă. Primul pas poate părea mic, dar deschide calea către progresul pe care îl așteptai.
Nu mai aștepți aprobarea, validarea sau permisiunea celor din jur. Miercuri începi să faci schimbările de care ai nevoie, indiferent de părerile altora.
Atunci când ești inspirat, devii de neoprit. Nu te interesează ajustările superficiale, ci îți dorești o transformare adevărată, cu rezultate pe care nimeni nu le poate contesta.
Neptun și Pluto îți oferă energia necesară pentru a transforma entuziasmul în acțiune. Rezolvi multe lucruri într-un timp scurt și recuperezi terenul pierdut.
Ai intrat într-o perioadă favorabilă și vrei să păstrezi acest ritm cât mai mult. Secretul este să nu-ți consumi toată energia dintr-odată. Organizează-ți eforturile, iar progresul va continua.
Pești
Miercuri reușești să faci un pas important, chiar dacă definiția ta pentru succes nu seamănă cu cea a oamenilor din jur.
Ai propriul ritm și propriile reguli. Nu te interesează cât de repede avansează alții și nici nu vrei să-ți construiești viața după așteptările lor.
Alinierea lui Neptun, planeta care îți guvernează zodia, cu Pluto te ajută să vezi mai clar ce ai de făcut. După o perioadă în care ai analizat, ai visat sau ai așteptat momentul potrivit, simți că a venit timpul să acționezi.
Peștii pornesc mai greu atunci când nu sunt convinși de direcție, dar devin foarte hotărâți odată ce au luat o decizie. Nimic nu te mai poate opri acum, iar rezultatele obținute îți vor confirma că ai ales momentul oportun, potrivit sursei.