Sărbătoarea zilei, miercuri, 16 septembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, prăznuit astăzi

Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește la 16 septembrie pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, fost stareț al Mănăstirii Antim din București. Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod în iulie 2024, iar proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Antim, în cadrul unei slujbe oficiate de un sobor de ierarhi.
Sofian Boghiu, starețul Mănăstirii Antim
Părintele arhimandrit Sofian Boghiu s-a născut la 7 octombrie 1912, în Basarabia, în comuna Cuconeştii-Vechi, județul Bălți. La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Schitul Rughi-Soroca, iar între anii 1928 și 1932 a urmat Școala de cântăreți bisericești de la Mănăstirea Dobrușa-Soroca.
Formarea sa monahală a continuat la Mănăstirea Cernica, unde, între 1932 și 1940, a urmat Seminarul monahal. La 25 decembrie 1937 a primit tunderea în monahism, primind numele Sofian.
La 6 august 1939 a fost hirotonit diacon în Catedrala din Bălți, de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Tit Simedrea. Ulterior, între anii 1940 și 1945, a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase din București, iar în perioada 1942-1946 a studiat la Facultatea de Teologie din București.
În anul 1945 a fost hirotonit preot la Mănăstirea Antim din București. În anii care au urmat, părintele Sofian a participat la întâlnirile „Rugului Aprins”, desfășurate la Mănăstirea Antim între 1945 și 1948.
A fost stareț al Mănăstirilor Antim și Plumbuita
La 15 iunie 1950, părintele Sofian a fost numit stareț al Mănăstirii Antim, funcție pe care a deținut-o până în 1954. Între anii 1954 și 1958 a fost stareț al Mănăstirii Plumbuita din București.
Anul 1958 a reprezentat un moment dificil în viața sa. Părintele Sofian a fost arestat și condamnat la 16 ani de muncă silnică. A fost eliberat în anul 1964, în urma decretului general de grațiere.
În 1967 a revenit la Mănăstirea Antim, unde a continuat activitatea pastorală și duhovnicească și a rămas stareț până în anul 1998.
Părintele Sofian Boghiu a trecut la cele veșnice la 14 septembrie 2002.
Canonizarea Părintelui Sofian Boghiu
În ședința de lucru din 11-12 iulie 2024, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Părintelui arhimandrit Sofian Boghiu, fostul stareț al Mănăstirii Antim.
Noul sfânt a primit titulatura „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim”, cu zi de prăznuire la 16 septembrie.
Proclamarea locală a canonizării a fost stabilită pentru data de 16 septembrie 2025, la Mănăstirea Antim din București, în cadrul unei slujbe săvârșite de un sobor de ierarhi.
Prin această canonizare, Biserica Ortodoxă Română a înscris în rândul sfinților un monah, duhovnic și mărturisitor legat de istoria Mănăstirii Antim și de mișcarea spirituală „Rugul Aprins”, precum și de experiența detenției comuniste.
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sursa: crestinprtodox.ro