Profeția Babei Vanga pentru 2027 a reapărut pe internet. Ce s-ar putea întâmpla cu omenirea?

O presupusă profeție atribuită Babei Vanga pentru anul 2027 circulă din nou pe internet și a stârnit numeroase reacții. Previziunea face referire la o posibilă boală misterioasă sau la un experiment genetic care ar putea produce schimbări neobișnuite în cazul unui număr restrâns de oameni.
Potrivit afirmațiilor care circulă online, anumite persoane ar putea ajunge să manifeste capacități considerate „supraumane”. Nu sunt oferite însă detalii concrete despre natura bolii, despre presupusul experiment sau despre abilitățile pe care oamenii le-ar putea dobândi.
Ce spune presupusa profeție pentru 2027
Povestea apărută pe internet susține că o afecțiune necunoscută ori o intervenție asupra materialului genetic ar putea determina modificări spectaculoase în cazul unor oameni.
Informația a atras atenția mai ales prin caracterul neobișnuit al scenariului. Totuși, nu există precizări privind numărul persoanelor care ar putea fi afectate, locul în care s-ar produce un asemenea fenomen sau mecanismul prin care ar apărea presupusele capacități extraordinare.
Mai mult, afirmația nu este susținută de un document original în care Baba Vanga să fi făcut această predicție.
Cât de reale sunt profețiile atribuite Babei Vanga
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară care a murit în 1996, este asociată de-a lungul timpului cu numeroase predicții despre evenimente mondiale.
O mare parte dintre acestea circulă însă în mediul online fără o sursă verificabilă. În multe cazuri, presupusele previziuni provin din relatări indirecte, interpretări făcute ulterior sau materiale publicate la mult timp după moartea clarvăzătoarei.
Același lucru este valabil și pentru presupusa predicție privind anul 2027. Nu există o dovadă scrisă verificată care să confirme că Baba Vanga a vorbit înainte de moarte despre oameni care ar dobândi „puteri supraomenești” în urma unei boli sau a unui experiment genetic.
Prin urmare, informația trebuie privită ca o afirmație neverificată, nu ca o predicție confirmată.
Ce spune știința despre modificarea genetică
Cercetarea genetică și tehnologiile de editare a ADN-ului reprezintă domenii reale și aflate într-o dezvoltare rapidă. Oamenii de știință studiază posibilități precum tratarea unor boli ereditare și modificarea anumitor gene.
Aceste progrese nu înseamnă însă că există dovezi pentru apariția bruscă a unor oameni cu puteri supranaturale. În prezent, un asemenea scenariu aparține mai degrabă zonei ficțiunii decât celei științifice.
Alte predicții atribuite Babei Vanga pentru 2026
În ultimii ani, pe internet au circulat și numeroase alte presupuse previziuni atribuite Babei Vanga pentru 2026. Printre acestea se numără izbucnirea unui nou conflict mondial, producerea unor dezastre ecologice, evoluția accelerată a inteligenței artificiale și apariția unor probleme economice majore.
Unele materiale online susțin inclusiv că Baba Vanga ar fi anticipat o criză financiară severă, cu inflație ridicată și deprecierea monedelor, dar și schimbări politice importante în Rusia.
Nici aceste afirmații nu trebuie confundate cu predicții documentate. În lipsa unor surse originale și verificabile, ele rămân informații atribuite postum clarvăzătoarei.