Profeția Babei Vanga pentru 2027 a reapărut pe internet. Ce s-ar putea întâmpla cu omenirea?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 sept. 2026, 21:49

O presupusă profeție atribuită Babei Vanga pentru anul 2027 circulă din nou pe internet și a stârnit numeroase reacții. Previziunea face referire la o posibilă boală misterioasă sau la un experiment genetic care ar putea produce schimbări neobișnuite în cazul unui număr restrâns de oameni.

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