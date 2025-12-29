O profeție pentru anul 2025, care susținea că omenirea va intra în contact cu viață extraterestră în acest an, a fost legată direct de un eveniment televizat în întreaga lume.

Cu doar câteva zile rămase din an, opțiunile pentru acest „spectacol” s-au redus la Cupa Africii pe Națiuni, aflată în desfășurare și la serbările din noaptea de Revelion.

Potrivit viziunii misticei, un OZN ar urma să apară ca o „nouă lumină pe cer” deasupra evenimentului neprecizat, permițând omenirii să întâlnească pentru prima dată extratereștri – aducând răspunsuri, nu teamă, scrie The Sun.

Baba Vanga nu a lăsat în scris predicțiilor sale. majoritatea relatărilor provin de la nepoata ei sau de la alți adepți, ceea ce ridică serioase semne de întrebare.

Cupa Africii pe Națiuni se desfășoară până pe 18 ianuarie 2026 și este urmărită de aproximativ două miliarde de oameni din peste 180 de state.