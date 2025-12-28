În prezent, nu se știe cum au reușit politicienii români să-l convingă pe Trump să facă un pas în spate, însă banii dați pentru armament ar fi o ipoteză luată în calcul de experți.

Între timp, a izbucnit un scandal monstru între administrația Trump și liderii europeni după interzicerea lui Thierry Breton în Statele Unite.

Este vorba despre fostul comisar care a aplaudat frenetic anularea bătăliei pentru Cotroceni și care mai apoi a spus că orice scrutin poate fi anulat la ordin, inclusiv în Germania.

Ipoteza experților: sistemul dă bani grei să scape de Georgescu

„Acum am ajuns în punctul în care situația s-a înrăutățit atât de mult încât, în decembrie, România a anulat pur și simplu rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza unor suspiciuni nefondate ale unei agenții de informații și a presiunii enorme exercitate de vecinii săi continentali.”, a declarat JD Vance, vicepreședintele SUA.

După luni întregi în care mâna dreaptă a președintelui american și alți oameni din jurul lui au criticat anularea alegerilor din România, acum americanii nu mai par interesați de situația din țara noastră, este concluzia lui Marius Tucă.

Liderul suveraniștilor, George Simion, a anunțat că îi va face dreptate lui Călin Georgescu și va merge personal în Statele Unite. Președintele AUR vrea să îi prezinte lui Trump ilegalitățile din spatele anulării alegerilor, dar și cum Georgescu a fost interzis în alte alegeri noi și este în continuare persecutat politic de sistem.

„La începutul anului 2026, o delegație mare, cea mai mare din ultimii 35 de ani, de parlamentari și pro parlamentari români, vor merge în Congresul American pentru a devoala anularea alegerilor și dictatura care există în România. În acest an, n-am făcut nimic altceva decât să spun oamenilor: turul 2 înapoi. Trebuie să respectăm votul românilor. Trebuie să mergem să-l acceptăm pe domnul Călin Georgescu ca lider.”, a transmis George Simion.

Călin Georgescu este sigur că dosarul anulării alegerilor se află pe masa serviciilor americane. Interese în anularea scrutinului ar fi avut inclusiv fosta administrație Biden, dar și lideri de la Bruxelles, spune Georgescu. De altfel, candidatul interzis în alegeri și cel care a câștigat primul tur din 2024 a anunțat de nenumărate ori că are sprijinul lui Donald Trump după decizia istorică a Curții Constituționale.

Thierry Breton, fost comisar European: „Să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Să ne păstrăm calmul și să ne aplicăm legile în Europa atunci când acestea riscă să fie eludate și, dacă nu sunt aplicate, ar putea duce la interferențe. Am făcut-o în România și, evident, va trebui să o facem dacă va fi necesar în Germania.”

Între timp, Thierry Breton, fostul comisar european, nu va mai avea acces pe teritoriul american, iar restricțiile ar putea fi extinse și asupra membrilor familiei sale. Măsura marchează începutul unei campanii anunțate anterior de Donald Trump, care vizează regulamentele europene considerate de Washington ca depășesc limitele reglementărilor legitime.

Măsura a fost criticată de liderii europeni și inclusiv de Nicușor Dan. După ce președintele român a spus într-un interviu că moralitatea nu mai există în lumea lui Trump, Ion Cristoiu a lansat bomba:

„Dacă ar trebui cineva interzis în America, ar trebui să fie Nicușor Dan. Aștept acum să i se interzică și lui Nicușor Dan intrarea în America pentru că nici el nu diferă prea mult de Breton ăsta...în ceea ce privește lupta împotriva rețelelor sociale americane.

Nicușor Dan este la ora actuală, dintre liderii europeni din Est, în prima linie a pledoariei pentru cenzurarea rețelelor sociale. Ce treabă avea el din toată Europa în numele României să critice politica externă a lui Trump?”

În urma deciziei lui Donald Trump de a-l interzice pe Breton, Bruxelles a avut o reacție dură. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat că libertatea de exprimare este fundamentul democrației, deși n-a avut nicio reacție după interzicerea în alegeri a lui Călin Georgescu din luna martie a acestui an. „Comisia Europeană este gardianul valorilor noastre”, a transmis oficialul european într-o postare pe X.