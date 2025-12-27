Liderul AUR lansează un manifest adresat celor mai importante comunități, de la sindicate, la patronate, cu scopul de a recâștiga identitatea națională a României.

George Simion: „Cei care au anulat alegerile continuă să ne sfideze!”

„Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, opoziției politice, mass mediei, sindicatelor și mediului de afaceri și tuturor cetățenilor români de bună credință care s-au s-turat de această guvernare și vor acțiuni concrete. Opoziție totală, opozitie națională.

Opoziție totală față de abuzurile care din data de 6 decembrie 2024 încoace se comit la adresa voinței poporului român. Opoziție națională față de cei care calcă în picioare credința noastră creștină, identitatea noastră națională și care acaparează spațiul public cu false temeri. 90% din mass media actuală este anti națională, de multe ori pro guvernamentală și anti democratică.”, a zis George Simion.

