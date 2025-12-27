Cheltuielile statului cresc alarmant, iar haosul guvernului Bolojan a distrus întreaga economie.

Marius Lulea: „Statul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale!”

„Există probleme foarte mari cu lichiditatea. Statul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale în relația cu antreprenorii din România. Sunt restanțe foarte mari, care depășesc și 6 luni.

În condițiile în care statul nu-și onorează facturile, înseamnă că aproape 300 de mii de persoane sunt afectate.

E foarte probabil ca, până la începutul anului viitor, să asistăm la o creștere a numărului de șomeri cu aproximativ 100 de mii de persoane, adică 100 de mii de persoane care nu își vor mai putea întreține familia.

Vorbim de un deficit de balanță comercială colosal. Cred că vom atinge 40 de miliarde de euro anul acesta, în condițiile în care situația economică, ca urmare a proastelor guvernări PSD, PNL, USR, UDMR, este grav afectată. Inflația declarată e de 10%, iar în următorii ani probabil va fi mai mare de 10%. Nu se poate menține cursul de schimb la valoarea la care e astăzi.”, a declarat Marius Lulea.

„Există o directivă a UE care a fost adoptată în octombrie 2023, privind creditele de consum, care trebuia implementată în România în 2 ani, termenul fiind 20 noiembrie.

Dobânzile privind creditele de consum urmează să fie plafonate.

Reglementarea este foarte periculoasă, pentru că are plafoane foarte ridicate, de exemplu 27 de puncte procentuale peste dobânda Băncii Naționale.

Trebuie ca orice publicitate, orice document pe care îl lansează banca, să conțină mențiunea: Atenție, banii împrumutați costă bani.

Va trebui să ne uităm cum se plătește această datorie de către copiii, nepoții și strănepoții noștri.”, a completat Gheorghe Piperea.

„Creșterile de impozite și taxe și-au produs efectul: veniturile totale au crescut cu 51 de miliarde de lei, adică 2,5 puncte din PIB. Dar cheltuielile bugetare au crescut și mai mult, cu 57 de miliarde de lei. Degeaba, dacă aceste venituri sunt cheltuite imediat.

Cheltuielile de personal au crescut cu 7 miliarde de lei, dobânzile cu peste 13 miliarde de lei.

Nu au crescut investițiile la final și nici punctele procentuale din PIB.

Ne așteptăm la o stagnare, dacă nu chiar la o recesiune.”, a anunțat Petrișor Peiu.

