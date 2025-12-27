Numirea făcută de Ilie Bolojan

Acțiunile lui Ilie Bolojan îl fac să pară din ce în ce mai apropiat de tabăra reziștilor. Printr-o decizie a premierului României, Raluca Rogoz a fost numită în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Instituția coordonează toate contractele de sute milioane de euro ale statului român și monitorizează întregul sistem de achiziții publice.

Potrivit unei anchete, Raluca Rogoz e susținută și promovată de USR, din moment ce a ajuns să fie șefa achizițiilor de la Primăria Sectorului 1, pe vremea când era condusă de rezista Clotilde Armand. Mai mult, investigația susține că Raluca Rogoz a obținut acea funcție printr-un concurs cu dedicație.

În plus, potrivit anchetei, Raluca Rogoz a mai ocupat și funcția de expert parlamentar la Senat. În acea perioadă, la conducerea camerei superioare a Parlamentului României era USR-ista, Anca Dragu. În contextul în care noua șefă de la Achiziții Publice este reprezentantă USR, partidul de 10% condus de Dominic Fritz va decide cum se achiziționează lucrări, bunuri și servicii în țara noastră.