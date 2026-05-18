Nicușor Dan cheamă partidele la o nouă rundă de negocieri pentru formarea Guvernului. Partidele refuză un premier tehnocrat - SURSE

O nouă rundă de negocieri ar putea avea loc săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Discuțiile de astăzi dintre președintele Nicușor Dan și partidele politice nu ar urma să ducă la o concluzie clară, în condițiile în care formațiunile nu au ajuns încă la un acord pentru formarea unei noi majorități.

Surse din interiorul partidelor susțin că nu există susținere pentru varianta unui premier tehnocrat. Printre numele aflate pe masa președintelui ar fi și Delia Velculescu, însă această opțiune nu ar fi agreată nici de PSD, nici de USR.

În acest context, astăzi și mâine sunt așteptate mai multe ședințe interne în partidele politice. Liderii ar urma să discute variantele prin care s-ar putea construi o viitoare majoritate guvernamentală, înaintea unei noi runde de consultări oficiale la Cotroceni.