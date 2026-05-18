PSD a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan după doar 30 de minute de discuții: „Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan premier” - VIDEO

Politicienii din cadrul PSD au ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni, unde au discutat cu președintele Nicușor Dan despre formarea unui guvern cu puteri depline, după moțiunea de cenzură depusă împotriva premierului Ilie Bolojan. Deși întâlnirea era programată să dureze o oră, discuțiile s-au încheiat după aproximativ 30 de minute.

Din delegația PSD au făcut parte Sorin Grindeanu, președintele partidului, Claudiu Manda, vicepreședintele PSD, Marian Neacșu, secretarul general al partidului, Gheorghe Șoldan, președintele organizației PSD Suceava, și Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.

Sorin Grindeanu: „PSD și-a transmis poziția”

La finalul consultărilor, liderul social-democrat Sorin Grindeanu a declarat că PSD i-a prezentat președintelui poziția partidului și mandatul primit în urma consultării interne.

„Tocmai ce am încheiat consultările cu președintele Nicușor Dan. PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le știți și poziția PSD pentru a înainta, pentru a găsi soluții, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline și care să fie votat până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României.”

PSD exclude un guvern cu Ilie Bolojan premier

Sorin Grindeanu a precizat că PSD a transmis două principii peste care nu poate trece. Primul se referă la respingerea variantei unui guvern condus de Ilie Bolojan.

„Nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan, prim-ministru. Și asta nu au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.”

PSD vrea o alianță doar cu partide pro-occidentale

Al doilea principiu transmis la Cotroceni este excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Grindeanu a spus că, după încheierea tuturor consultărilor, ar putea fi discutate mai clar scenariile pentru formarea viitorului guvern.

„Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale. Despre asta e vorba, astea sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât, în urma consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluție.”