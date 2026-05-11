Baby Market organizează Safety Kids On Board, un eveniment dedicat siguranței copiilor în mașină!

Pe 16 și 17 mai, la Băneasa Shopping City, părinții vor avea acces gratuit la demonstrații practice, workshopuri cu specialiști și activități educative pentru întreaga familie.

București, 11 mai 2026 — Baby Market organizează, în perioada 16–17 mai 2026, la Băneasa Shopping City, evenimentul Safety Kids On Board, o inițiativă dedicată informării părinților cu privire la siguranța copiilor în autoturisme. Participarea este gratuită, iar accesul este liber pe toată durata celor două zile, în intervalul 11:00–19:00.

Elementul central al evenimentului este Crash Simulatorul Cybex, prin care participanții pot vedea cum reacționează un scaun auto în cazul unui impact și pot înțelege concret diferența dintre un scaun montat corect și unul instalat greșit.

În paralel, evenimentul include workshopuri și sesiuni educative susținute de reprezentanți ai Poliției Române – Brigada Rutieră București , experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur , medici specialiști și parteneri din domeniul siguranței și protecției familiale.

Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor avea acces și la verificarea instalării scaunului auto, activități educative pentru copii, demonstrații practice și premii oferite de parteneri.

Evenimentul este susținut de Allianz-Țiriac Asigurări, partener principal al Safety Kids On Board, a cărui contribuție financiară face posibilă organizarea acestei inițiative și susține demersul de informare și prevenție dedicat siguranței copiilor în mașină.

„Safety Kids On Board este un eveniment pe care îl organizăm din dorința de a aduce părinților informație corectă, clară și aplicabilă. Ne dorim ca această inițiativă să devină un proiect pe termen lung, cu continuitate, care să contribuie real la creșterea nivelului de conștientizare privind siguranța copiilor în mașină.” — Diana Popa, Director Marketing & Vânzări |BabyMarket.ro

„Fiecare copil merită să crească într-o lume în care siguranța înseamnă protecție în fața pericolelor și grijă în fiecare zi. La Allianz-Țiriac, credem că protecția reală începe prin educație, prevenție și obiceiuri care pot face diferența. Ne bucurăm să fim parte din inițiativa Safety Kids On Board, susținând organizarea evenimentului și oferind participanților la sesiunile de lucru cartea de povești "Filip și secretul de Dincolo", un proiect educaționalAllianz-Țiriac prin care aducem conversațiile despre protecție, grijă și responsabilitate mai aproape de copii și părinţi. Prin inițiative educaționale și soluții de asigurare dedicate, suntem alături de familii în construirea unui viitor mai sigur pentru cei mici și cei mari.” — Codruța Furtună, Director General Adjunct | Allianz-Țiriac Asigurări.

Despre Baby Market

Baby Market este un retailer specializat în produse premium pentru bebeluși și copii, dedicat părinților care caută soluții sigure, funcționale și de înaltă calitate. Prin selecția atentă de produse și implicarea în inițiative de informare și educare, Baby Market susține siguranța și dezvoltarea armonioasă a copiilor din România.