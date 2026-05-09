Cel mai nebun drum din lume, care îi sperie și pe șoferii experimentați. Are 18 serpentine extreme și pante imposibile

Lingpaishi Road este considerat unul dintre cele mai periculoase și spectaculoase drumuri din lume, iar imaginile cu serpentinele sale amețitoare au devenit virale pe internet.

Înghesuit între două stânci uriașe, drumul cunoscut și sub numele de „Wuxi’s Token Stone Road” pare desprins dintr-un joc video, însă pentru localnicii din zonă reprezintă singura legătură cu exteriorul.

18 serpentine într-o porțiune care îi sperie pe șoferi

Drumul se află în districtul Wuxi, din sud-vestul Chinei, și leagă mica comunitate Tian Ping de restul regiunii.

Deși traseul are doar aproximativ 3,7 kilometri lungime, porțiunea care atrage atenția tuturor măsoară numai 453 de metri și include nu mai puțin de 18 curbe extrem de strânse.

Fiecare viraj trebuie abordat cu mare atenție, iar șoferii sunt obligați să ruleze foarte încet pentru a evita accidentele.

Pante de până la 36%

Una dintre cele mai mari probleme ale drumului este înclinația extremă.

Pe anumite segmente, panta ajunge la aproximativ 36%, lucru care transformă fiecare urcare sau coborâre într-o adevărată provocare chiar și pentru conducătorii auto experimentați.

În plus, șoseaua este atât de îngustă încât întoarcerea mașinii este practic imposibilă în multe zone.

Din acest motiv, șoferii trebuie să folosească spațiile special amenajate în dreptul serpentinelor pentru a putea manevra vehiculele.

Drumul care poate fi parcurs doar în treapta întâi

Din cauza diferențelor mari de nivel și a curbelor foarte strânse, porțiunea cea mai abruptă a drumului trebuie parcursă exclusiv în prima treaptă de viteză.

Autoritățile au interzis accesul vehiculelor mari, inclusiv camioanelor, autobuzelor și mașinilor care tractează rulote, deoarece traseul este considerat prea dificil pentru astfel de vehicule.

Chiar și automobilele mici trebuie conduse cu mare atenție pentru a putea trece prin serpentinele înguste.

Comunitatea izolată care depinde de acest drum

Comunitatea Tian Ping este o comunitate foarte mică, formată din aproximativ 137 de locuitori din 37 de familii.

Tocmai din acest motiv, drumul nu este foarte aglomerat, lucru care îi ajută pe localnici să circule ceva mai ușor pe traseul dificil.

Șoseaua a fost construită în 2012, iar asfaltarea completă a fost realizată abia în 2019.

China continuă să impresioneze prin infrastructura extremă

China este deja cunoscută pentru proiectele sale spectaculoase de infrastructură, de la drumuri suspendate construite deasupra râurilor până la autostrăzi trasate pe creste montane înguste.

Totuși, Lingpaishi Road a devenit unul dintre cele mai comentate exemple de șosea extremă din țară tocmai din cauza combinației dintre serpentinele foarte strânse, pantele abrupte și spațiul extrem de redus disponibil pentru manevre.