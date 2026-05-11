Noi concedieri la CE Oltenia: 400 de oameni vor fi dați afară

11 mai 2026, 08:35
Complexul Energetic Oltenia

Se pregătesc noi concedieri la Complexul Energetic Oltenia. Aproximativ 400 de persoane își vor pierde locurile de muncă până la finalul anului 2026. Totul după ce alți 1.400 de oameni au fost dați afară, luna trecută.

În acest context, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj spune că nu înțelege de ce angajații sunt mințiți de administrație și nu li se spune adevărul despre ceea ce va urma. Totodată, acesta susține că nu a primit nicio notificare oficială în privința concedierilor colective, deși legea prevede că instituțiile trebuie să fie anunțate cu 30 de zile înainte.

