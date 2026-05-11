Anca Alexandrescu: Suspectez o asociere între Bolojan și Kovesi

Anca Alexandrescu dezvăluie de ce, în plină criză politică, Bolojan s-a dus la negocieri în teritoriu, la Târgu Mureș. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a transmis că premierul demis încearcă să arate că e activ, să viziteze obiectivele unde sunt finanțări din PNRR și guvernamentale. De asemenea, Anca Alexandrescu a declarat că suspectează o asociere între Bolojan și Laura Kodruța Koveși, în urma atacurilor asupra președintelui Nicușor Dan.

„...încearcă să se întâlnească în zonele favorabile sau cu oamenii săi din partid pentru a arăta că este activ, vizitează tot felul de obiective unde sunt finanțări din PNRR sau finanțări guvernamentale. Este o campanie pe care au făcut-o toți liderii politici ai României în ultimii 36 de ani, atunci când voiau să arate pe modelul lui Ceaușescu că ei fac treabă pentru români și pentru România.

Am și spus ieri că suspectez o asociere între Ilie Bolojan și Laura Codruța Kövesi. Nu cred că este întâmplătoare această ieșire a Laurei Codruța Kövesi cu atac la Nicușor Dan. Nu mai vorbește nimeni despre anularea alegerilor. Nu este dorința românilor ca Ilie Bolojan să conducă guvernul împreună cu USR și cred că este singura variantă, printr-un guvern de uniune națională, de reconciliere națională, cum a spus domnul Călin Georgescu, să readucem România pe un făgaș corect”, a declarat Anca Alexandrescu.