Ștefan Radu Oprea acuză Guvernul Bolojan de „forțarea limitelor constituționale” în cazul OUG pentru industria de Apărare

Sursă: Realitatea.Net

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea critică dur, într-un mesaj publicat luni dimineață pe Facebook, modul în care Guvernul Bolojan - devenit interimar după adoptarea moțiunii de cenzură - a trimis la Monitorul Oficial o ordonanță de urgență privind industria de Apărare. Oprea susține că Executivul „a încălcat limite constituționale clare” și că întreaga procedură este „vulnerabilă și iresponsabilă”.

Senatorul PSD Ștefan Radu Oprea a publicat luni dimineață un mesaj amplu în Social Media, în care acuză Guvernul Bolojan că a adoptat și transmis la Monitorul Oficial (MO) o ordonanță de urgență privind investițiile în industria de apărare după ce devenise deja guvern interimar, în urma moțiunii de cenzură adoptate pe 5 mai.

Ce spune despre momentul demiterii

Oprea afirmă că întreaga construcție procedurală folosită de Guvernul Bolojan este „greșită” și contravine textelor legale în vigoare.

„Momentul demiterii este votul. Textul constituțional o spune explicit. Tot ce s-a construit ulterior - argumentul celor 4 minute, invocarea HG 561/2009, ședința din 8 mai - sunt straturi succesive menite să obscurizeze acest fapt simplu”, a scris senatorul PSD.

El invocă articolul 110 alin. 2 din Constituție, potrivit căruia Guvernul este demis în momentul retragerii încrederii de către Parlament, nu la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Cronologia contestată

În mesajul său, Oprea prezintă o cronologie detaliată în care explică situația pas cu pas:

pe 4 mai, Guvernul a adoptat OUG privind investițiile în industria de apărare, modificată substanțial chiar în ședință, ceea ce impunea un nou aviz al Consiliului Legislativ.

pe 5 mai, la ora 14:16, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură. Tot pe 5 mai, Consiliul Legislativ a emis aviz negativ, ajuns la Guvern cu doar patru minute înainte de publicarea hotărârii Parlamentului în Monitorul Oficial.

pe 8 mai, Guvernul Bolojan, deja interimar, a repus OUG pe ordinea de zi, susținând că doar „ia act” de avizul negativ.

Oprea respinge această justificare. „A invoca o hotărâre de Guvern pentru a ocoli o interdicție constituțională și legală este o eroare de ierarhie normativă fundamentală”, spune senatorul.

„Testul reducerii la absurd”

Senatorul PSD critică și argumentul potrivit căruia demiterea Guvernului Bolojan ar opera abia la publicarea în Monitorul Oficial.

„Dacă acceptăm această logică, un Guvern respins cu 281 de voturi ar putea emite ordonanțe zile întregi, doar pentru că Monitorul Oficial întârzie. Este o concluzie pe care nimeni nu o poate susține serios”, a arătat social-democratul. El avertizează că o astfel de interpretare „golește de conținut” dreptul Parlamentului de a retrage încrederea Guvernului.

Critici dure la adresa OUG

Ștefan Radu Oprea consideră, de asemenea, că ordonanța privind industria de apărare este un act de politică publică nouă, care nu poate fi adoptat de un guvern interimar.

„Indiferent de importanța strategică a programului SAFE, calea aleasă este vulnerabilă din punct de vedere constituțional și riscă să compromită tocmai obiectivul urmărit”, a precizat acesta în mesajul transmis. În context, social-democratul acuză Guvernul Bolojan că a folosit OUG pentru a introduce „o ordonanță trenuleț”, vulnerabilizând un act ce privește securitatea națională.

„Nu este aceasta o dovadă de iresponsabilitate?”, se întreabă senatorul.

Oprea afirmă că există o cale corectă:„Un guvern nou învestit poate adopta acest act în deplină legalitate. Urgența politică nu justifică forțarea limitelor constituționale.”