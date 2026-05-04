Presiuni uriașe înainte de moțiune. Ninel Peia: „Noi dăm consistență opoziției! Suntem la un pas de a reseta România”

Climatul politic devine tot mai tensionat în pragul votului asupra moțiunii, iar declarațiile liderilor din opoziție indică o mobilizare fără precedent. Senatorul Ninel Peia afirmă că formațiunea PACE - Întâi România joacă un rol decisiv în consolidarea opoziției parlamentare și în asigurarea succesului demersului de demitere a Guvernului.

Alianțe strategice în Parlament

„Am discutat cu colegii de la AUR, cu ei avem un pol politic, pol suveranist la nivelul Parlamentului, care a funcționat extraordinar de bine. Dar vreau să fie foarte clar. Noi, cei de la PACE, suntem astăzi liantul care dă consistență opoziției.

Nu suntem doar spectatori, suntem forța care garantează că această moțiune este unul de demitere reală. Credeți-mă, domnul deputat Coarnă are dreptate. Sunt mult peste cele 233 de voturi necesare pentru a trece moțiunea, în ciuda asediului disperat al puterii asupra conștiințelor naționale parlamentare.

În acest moment, da, puterea încearcă un atac fără precedent. Se caută verigi slabe, se promit funcții, se fac presiuni. Dar credeți-mă, grupul PACE este de oțel. Și, cum am spus de fiecare dată, noi de la grupul PACE votăm cu binele la vedere, pentru că este singurul vaccin împotriva virusului trădării care bântuie acest Parlament în prag de moțiune. Puterea mizează în acest moment pe fragmentare. Ei cred că dacă rup un om de aici și unul de dincolo, vor supraviețui zilei de marți. Se înșală. Aritmetica lor este una a disperării. Aritmetica noastră a celor de la PACE, AUR, PSD și parlamentarii neafiliați, cum e domnul deputat Coarnă, este una a speranței.

Suntem la un pas de a reseta România. Și mâine vă garantez eu ca senator al României și membru al Senatului, că nu este doar un vot, este un test de caracter. PACE merge acolo cu fruntea sus și, în același timp, să știți că noi, cei de la PACE, suntem garanția că acest pact nu va fi doar o hârtie.

Noi, cei de la PACE, suntem liantul pentru ca această moțiune să treacă. Este foarte clar că... România are nevoie de reconciliere națională în acest moment. Este momentul unui pact de tip Snagov al generației noastre. Înseamnă ca toți politicienii să ne așezăm la aceeași masă cu mințile cele mai luminate, indiferent de culoarea politică, pentru a reface instituțiile statului din temelii.

Reconcilierea națională înseamnă să înțelegem că țara se scufundă și noi de la PACE propunem astăzi marea vindecare. Trebuie să transformăm dezbinarea aceasta politică într-o energie constructivă. Și mâine, prin votul nostru la vedere, nu doar dărâmăm un guvern, ci ridicăm puntea către o Românie unită, puternică și, în sfârșit, împăcată cu sine însuși.”, a declarat Ninel Peia , senator al grupului parlamentar PACE - Întâi România, exclusiv la Realitatea PLUS.