Ninel Peia: ”Mâine se depune moțiunea pentru demiterea lui Bolojan. O variantă de premier ar fi Călin Georgescu”-VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Senatorul PACE - Întâi România, Ninel Peia, a anunțat că marți se depune moțiunea de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan. Acesta susține că o variantă de premier ar fi Călin Georgescu.

”Împreună cu colegii de la AUR vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentul de care au nevoie. Grupul PACE nu susține decât interesul României.

Conform regulamentului celor două Camere pe moțiuni, dacă mâine s-ar depune moțiunea de cenzură, cred că joi se va da citire textului moțiunii și atunci, tot conform regulamentului, pe data de 5, marți, se va putea vota pentru această moțiune. Trebuie să citim toți cei care susținem această moțiune, trebuie să citim textul și să cădem pe el, pentru că nu e o moțiune a PSD-ului sau a AUR-ului sau a grupului PACE sau a independenților. E o moțiune a întregului popor pentru a renaște ca pasărea Phoenix.

Domnul Călin Georgescu este un politician asumat. Domnul Călin Georgescu a arătat României că se poate, că există speranță și, din păcate, instituțiile statului s-au unit împotriva unui singur om. Da, Călin Georgescu este o variantă de premier și aș vota-o eu, Ninel Peia, ca senator al României și chestor al Senatului, cu două mâini”, a declarat Ninel Peia.

