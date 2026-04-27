Cancelarul Germaniei, interzis pentru Ucraina în UE, cât timp e în război. Ce variante are Zelenski?

Sursă: realitatea.net

Friedrich Merz pune Ucraina în fața unei alegeri dificile: teritorii contra aderare la UE. Într-o declarație pentru de Reuters, cancelarul Germaniei sugerează că încheierea conflictului cu Rusia prin concesii teritoriale este strâns legată de viitorul european al Kievului.

Perspectiva teritorială și condiționarea păcii

În cadrul unui discurs susținut la liceul Carolus-Magnus-Gymnasium din Marsberg, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a lansat o prognoză realistă, dar controversată, asupra viitorului Ucrainei. Merz a sugerat că un eventual tratat de pace sau un acord de încetare a focului cu Rusia ar putea implica pierderea oficială a unor părți din teritoriul ucrainean. În viziunea cancelarului, președintele Volodimir Zelenski va trebui să găsească forța politică de a comunica acest scenariu propriilor cetățeni, eventual prin organizarea unui referendum. Mesajul central al Berlinului este că acceptarea unei noi realități teritoriale ar trebui prezentată poporului ucrainean nu ca o înfrângere, ci ca prețul necesar pentru deschiderea definitivă a drumului către integrarea europeană.

Realismul calendarului de aderare și integrarea în etape

Deși liderii de la Kiev au avansat termene optimiste pentru aderarea la Uniunea Europeană, Friedrich Merz a avertizat că orizonturile de timp precum 1 ianuarie 2027 sau chiar 2028 nu sunt realiste. Cancelarul a reafirmat că un stat aflat în plin conflict armat nu se poate alătura blocului comunitar și că Ucraina trebuie să îndeplinească criterii stricte legate de statul de drept și combaterea corupției. În acest context, oficialul german a propus o strategie de integrare graduală, prin pași intermediari precum obținerea statutului de observator în instituțiile europene. Această abordare, menită să ofere Ucrainei beneficii politice și economice în funcție de avansul reformelor interne, a fost primită favorabil la recentul summit european din Cipru.

Dilemele economice și ajutorul financiar european

Efortul de susținere a Ucrainei rămâne o prioritate pentru majoritatea statelor membre, care au aprobat recent un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut. Mecanismul de garantare este însă unul complex: Kievul va rambursa suma doar dacă Rusia va plăti reparații de război, în caz contrar povara fiind asumată de statele UE, cu excepția Ungariei, Cehiei și Slovaciei. Dincolo de sprijinul financiar, marea provocare rămâne accesul la piața comunitară. Merz a admis că negocierile privind integrarea economică, în special în sectorul agricol, sunt extrem de sensibile, sugerând menținerea unor scutiri de taxe vamale parțiale ca o soluție de tranziție pentru a nu destabiliza economiile europene.

Impasul diplomatic și presiunea internă din Ucraina

La nivel diplomatic, dialogul mediat de Statele Unite între Moscova și Kiev se află într-un punct mort, în timp ce atenția Washingtonului este parțial deviată de conflictul cu Iranul. Rusia își menține pretențiile teritoriale asupra întregului Donbas, solicitând controlul total asupra provinciilor Donețk și Lugansk. De cealaltă parte, președintele Volodimir Zelenski refuză să își asume politic o astfel de capitulare teritorială fără un mandat clar din partea cetățenilor. Acesta insistă că Ucraina merită o aderare deplină și rapidă la UE, respingând soluțiile simbolice, mai ales după schimbarea de regim de la Budapesta care a înlăturat un obstacol major din calea negocierilor. Totuși, miza rămâne referendumul propus de Zelenski, despre care acesta crede că va valida dorința ucrainenilor de a nu ceda nicio porțiune din teritoriul național, în ciuda presiunilor externe tot mai evidente.