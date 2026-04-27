Radu Miruță: ”USR nu rămâne la guvernare cu PSD dacă trece moțiunea” -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Radu Miruță a transmis că USR nu va rămâne la guvernare într-o coaliție cu PSD dacă va trece moțiunea depusă alături de AUR. Ministrul Apărării susține că social-democrații aruncă vina pe premier pentru măsurile care au fost luate, de fapt, în unanimitate în coaliție.

„USR a anunțat că nu va rămâne la guvernare într-o coaliție cu PSD care va trece o moțiune alături de AUR.

În cazul în care această moțiune va trece, se va vedea încă o dată cine din clasa politică își menține cele pe care le-a anunțat și cine fuge după cum bate vântul ca să mai stea cu fundul pe un scaun cald.

Nu a existat o singură decizie care are astăzi consecințe în România care să nu fi fost luată cu unanimitate în coaliție.

Haideți să vorbim deschis. Nu să ne prefacem că ne deranjează o persoană când, de fapt, în spatele acelei persoane sunt niște consecințe. România nu se va face vreodată bine dacă nu avem curaj să apăsăm buba acolo unde ea acumulează puroi de ani de zile”, a declarat Radu Miruță.