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Adrian Câciu (PSD),după nominalizarea premierului: „Politica nu este balet, e dură și dureroasă pentru unii. România are nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc”

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat14 iun. 2026, 18:36
Actualizat14 iun. 2026, 18:37

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis un mesaj ferm în contextul ultimelor evenimente de pe scena politică și al desemnării noului premier.

Acesta a făcut un apel la pragmatism, subliniind că actul politic nu trebuie ghidat de orgolii sau supărări personale, ci exclusiv de interesele cetățenilor. Câciu a avertizat că viitorul Executiv va fi validat doar în funcție de măsurile economice și sociale pe care le va propune.

„Calm! Politica nu este balet! Este dură! Dureroasă pentru cei care cred că sunt pe persoană fizică! Politica nu este despre supărări, obsesii, luat jucăriile și ferecat ușile! Politica este despre oameni sau nu este deloc!”, a reformatat social-democratul regulile jocului politic actual.

Condițiile pentru noul Cabinet: „Vom vedea programul, echipa și majoritatea”

Deși recunoaște urgența instalării unui nou Executiv la Palatul Victoria, fostul ministru al Finanțelor avertizează că formațiunea sa nu va semna un cec în alb și că stabilitatea țării depinde strict de calitatea viitoarei guvernări.

Nevoia de soluții reale: „România are nevoie de un guvern! Asta știm cu toții! Dar are nevoie de un guvern care să ia măsuri bune pentru români!”

Analiză la sânge: „Vom vedea care sunt propunerile din programul cu care vine premierul desemnat, care este echipa și care este majoritatea pe care o propune!”

Atac la adresa criticilor: „Mă lasă rece lacrimile propagandei. Dacă aveau minte politică, intuiau”

Adrian Câciu nu a ezitat să îi taxeze pe liderii politici din alte tabere care au reacționat emoțional sau critic la noile reconfigurări de culise, sugerând că aceștia au dat dovadă de lipsă de viziune și strategie strategică.

„În rest, personal, mă lasă rece lacrimile propagandei și ale lăudătorilor lui Nea Ilie Sărăcie din alte partide! Dacă aveau minte... politică... intuiau! Calm! Politica nu este balet! E dură! Dureroasă pentru unii! Dar ar trebui să facă bine celor mulți! Asta e ceea ce contează: oamenii pe primul loc!”, a conchis social-democratul.

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