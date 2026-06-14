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Adrian Câciu (PSD),după nominalizarea premierului: „Politica nu este balet, e dură și dureroasă pentru unii. România are nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc”
Foto/Arhivă
Publicat14 iun. 2026, 18:36
Actualizat14 iun. 2026, 18:37
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis un mesaj ferm în contextul ultimelor evenimente de pe scena politică și al desemnării noului premier.
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