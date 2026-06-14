Dan Dungaciu (AUR) prevestește eșecul noului Cabinet: „S-a început cu stângul. Va fi o coaliție peticită care ne va duce dintr-o criză în alta”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 17:17

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un atac dur la adresa modului în care s-a realizat noua desemnare pentru funcția de prim-ministru, subliniind că decizia președintelui reprezintă doar un paliativ care va adânci instabilitatea politică din țară. Potrivit liderului AUR, formula propusă nu rezolvă problema de fond și va genera tensiuni sociale și mai mari.

Distribuie articolul