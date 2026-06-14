Dan Dungaciu (AUR) prevestește eșecul noului Cabinet: „S-a început cu stângul. Va fi o coaliție peticită care ne va duce dintr-o criză în alta”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un atac dur la adresa modului în care s-a realizat noua desemnare pentru funcția de prim-ministru, subliniind că decizia președintelui reprezintă doar un paliativ care va adânci instabilitatea politică din țară. Potrivit liderului AUR, formula propusă nu rezolvă problema de fond și va genera tensiuni sociale și mai mari.
„Din punctul nostru de vedere, s-a început oricum cu stângul, cel puțin din perspectiva anunțului care a fost făcut. Gândiți-vă că până mai ieri soluția pentru România era una tehnocrată, iar astăzi, subit, soluția devine una politică, chiar dacă un candidat politic a fost prezentat de către președinte mai degrabă ca un tehnocrat, fără să i se accentueze puterea politică pe care o are”, a punctat Dan Dungaciu.
„Aceeași scenă, personaje diferite. «Coaliția Occidentală» este doar un cuvânt de cod”
Liderul AUR susține că schimbarea numelui de la vârful Executivului nu aduce o schimbare reală de strategie, ci este vorba despre același scenariu geopolitic dictat din afara Capitalei, care ignoră fragilitatea matematicii parlamentare de la București.
Numele de cod al puterii: „Persoanele nu contează, pentru că și noul candidat desemnat premier a rostit cuvântul de cod: «Alianța Occidentală» sau «Coaliția Occidentală». Altfel spus, acesta este numele de cod pentru adeziunea la un proiect politic care trece mult dincolo de politicienii de la București. Este același cod care a construit coaliția geopolitică ieri și o va construi și mâine.”
O majoritate mult prea slabă: „Ne aflăm în aceeași logică de funcționare. Dumneavoastră imaginați-vă că o coaliție de 60%, dacă nu chiar mai mult, nu a reușit să implementeze lucruri pe care premierii desemnați și le-au asumat. Cum va reuși să le implementeze o coaliție care, oricum, va fi mai slabă, cel puțin din punct de vedere cantitativ, decât cea dinainte?”
Prăbușirea PNL și avertismentul privind o guvernare de doar un an
În viziunea prim-vicepreședintelui AUR, principalul decont politic al acestei mutări va fi achitat de liberali, iar noul Cabinet va avea o viață scurtă, fiind sufocat rapid de calendarul electoral care bate la ușă.
„Indiferent ce coaliție se va forma, va fi o coaliție slabă, o majoritate extrem de fragilă. Partidul Național Liberal, în mod evident, nu va ieși bine din această poveste. Dacă aceste partide vor rămâne în opoziție, vor rămâne ca niște bucăți de partid, asistând la o fărâmițare a PNL. Nimeni nu va ieși întărit din ceea ce se întâmplă astăzi în lumea politică, cu excepția Partidului AUR.”
Dungaciu estimează că viitorul executiv va trece „dintr-o criză în alta”, iar guvernarea eficientă va mai dura „cam un an sau un an și jumătate, până când încep alegerile locale și tot harnașamentul electoral care urmează”.
Soluția AUR: Alegeri anticipate. „Președintele nu are dreptul să preia frâiele legislativului”
AUR critică dur izolarea politică a unei bune părți din electorat și cere dizolvarea Parlamentului, considerând că acțiunile șefului statului forțează limitele spiritului constituțional.
Excluderea a jumătate de țară: „Păcatul originar al președinției și al partidelor așa-zis de mainstream a fost că au exclus automat o jumătate de Românie de la orice negociere, a priori, sugerând că nu are ce căuta la putere. Ei bine, cealaltă jumătate din Parlament, care a guvernat până acum, va guverna și în continuare. Rezultatele vor fi aceleași, însă însoțite de tensiuni și mai mari.”
Apelul la urne: „În fața blocării legislativului și a imposibilității de a crea o coaliție funcțională și constituțională, soluția constă în alegeri anticipate. Nu în preluarea frâielor legislativului de către președinte, pentru că nimeni nu îi dă acest drept, nici în spiritul, nici în litera Constituției. Nu îi dăm mari șanse de reușită. România nu va ieși bine din această poveste.”