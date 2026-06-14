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Actual· 2 min citire
PSD anunță oficial condițiile pentru noul Cabinet: Parteneriat solid și guvern pro-occidental
Foto/Arhivă/Inquam
Reacție oficială din partea PSD după mișcarea de la Cotroceni. Liderul social-democrat Ciprian Șerban a transmis că partidul va evalua propunerea de premier înaintată de președintele Nicușor Dan. PSD își anunță sprijinul pentru formarea unui guvern pro-occidental, dar avertizează că viitoarea construcție politică trebuie să aibă la bază un parteneriat transparent și solid.
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