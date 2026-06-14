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PSD anunță oficial condițiile pentru noul Cabinet: Parteneriat solid și guvern pro-occidental

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 18:48

Reacție oficială din partea PSD după mișcarea de la Cotroceni. Liderul social-democrat Ciprian Șerban a transmis că partidul va evalua propunerea de premier înaintată de președintele Nicușor Dan. PSD își anunță sprijinul pentru formarea unui guvern pro-occidental, dar avertizează că viitoarea construcție politică trebuie să aibă la bază un parteneriat transparent și solid.

Condițiile PSD pentru noul Executiv: Sprijin pro-occidental, dar fără Ilie Bolojan

Poziția social-democraților rămâne fermă în privința reconfigurării politice de la Palatul Victoria. Fostul ministru al Transporturilor din partea PSD a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că partidul susține fără echivoc formarea unui guvern cu orientare pro-occidentală. Totuși, acesta a subliniat că viitoarea construcție guvernamentală trebuie să aibă la bază un parteneriat solid și deplin transparent între forțele politice.

Cu toate acestea, social-democrații își mențin rezervele categorice față de o formulă de guvernare care ar include participarea lui Ilie Bolojan. Potrivit liderului PSD, această propunere a fost avansată în afara consultărilor oficiale cu formațiunea sa, lucru care creează tensiuni în negocieri.

Nominalizarea lui Nicușor Dan, analizată la sânge în forurile partidului

În perioada următoare, conducerea PSD se va reuni de urgență pentru a evalua în detaliu mutarea făcută pe tabla de șah politică de către președintele Nicușor Dan. Ciprian Șerban a precizat că decizia finală de vot va fi luată doar în funcție de două criterii majore: programul cu care vine premierul desemnat și capacitatea acestuia de a coagula o susținere parlamentară solidă.

„Așa cum este firesc, vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă”, a explicat Ciprian Șerban. Acesta a conchis că obiectivul zero al partidului rămâne asigurarea unei guvernări responsabile, capabile să protejeze interesele strategice ale României în acest moment politic critic.

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