PSD anunță oficial condițiile pentru noul Cabinet: Parteneriat solid și guvern pro-occidental

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 18:48

Reacție oficială din partea PSD după mișcarea de la Cotroceni. Liderul social-democrat Ciprian Șerban a transmis că partidul va evalua propunerea de premier înaintată de președintele Nicușor Dan. PSD își anunță sprijinul pentru formarea unui guvern pro-occidental, dar avertizează că viitoarea construcție politică trebuie să aibă la bază un parteneriat transparent și solid.

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