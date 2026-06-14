Războaiele declanșează o nouă criză a foametei la nivel mondial. Care sunt zonele cele mai afectate

Publicat 14 iun. 2026, 17:07 Actualizat 14 iun. 2026, 17:09 Sursă Realitatea PLUS

Spectrul unei crize alimentare globale devine tot mai amenințător, avertizează experții. Conflictul din Iran a blocat rutele comerciale și a aruncat în aer prețul carburanților, esențiali pentru transportul hranei la nivel mondial. Într-un sistem în care prețul pâinii este dictat direct de cel al barilului de țiței, Realitatea PLUS vă prezintă o analiză exclusivă despre cât de real este riscul foametei și dacă statele lumii au vreo strategie de salvare.

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