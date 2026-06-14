Daniel Zamfir dezvăluie condițiile PSD pentru votarea Guvernului Veștea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 16:35

Social-democratul Daniel Zamfir a anunțat poziția oficială a PSD în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Deși PSD este gata să sprijine această numire pentru a asigura o majoritate pro-occidentală și a evita blocajul politic, voturile social-democraților vin la pachet cu condiții economice și sociale stricte, care vizează direct demantelarea măsurilor luate de fostul premier Ilie Bolojan.

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