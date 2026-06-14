Daniel Zamfir dezvăluie condițiile PSD pentru votarea Guvernului Veștea

Social-democratul Daniel Zamfir a anunțat poziția oficială a PSD în contextul desemnării lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Deși PSD este gata să sprijine această numire pentru a asigura o majoritate pro-occidentală și a evita blocajul politic, voturile social-democraților vin la pachet cu condiții economice și sociale stricte, care vizează direct demantelarea măsurilor luate de fostul premier Ilie Bolojan.
„Partidul Social Democrat va vota acest guvern cu anumite condiții, evident. Trebuie urgent ca noul guvern să ia decizii care să oprească austeritatea și să îndrepte din erorile pe care le-a făcut Ilie Bolojan în actul de guvernare. Trebuie să stimulăm economia și să sprijinim persoanele cu venituri reduse”, a declarat Daniel Zamfir.
„Legea salarizării în varianta Bolojan-Pâslaru nu va trece”
Una dintre liniile roșii trasate de PSD pentru noul premier desemnat este blocarea legii salarizării în forma sa actuală. Zamfir a catalogat proiectul drept generator de inechități și a subliniat că Adrian Veștea va trebui să modifice radical această abordare.
Stop legii actuale: „Legea salarizării, așa cum e propusă de guvernul Bolojan, nu face decât să crească nedreptățile în rândul personalului bugetar. În această formă, PSD nu dorește să fie votată.”
Garanții pentru Veștea: „Dacă domnul Veștea va ține cont de aceste lucruri, nu avem motive să nu susținem această propunere. Îl cunosc de 20 de ani, este un profesionist dedicat care va face față funcției fără probleme.”
Război total în PNL: Conservatori versus „neomarxiști”
Daniel Zamfir a lansat și o analiză dură a tensiunilor din interiorul PNL, susținând că fostul premier Ilie Bolojan decontează acum încercarea de a schimba ideologia partidului și că atacurile liberalilor la adresa PSD demonstrează „lipsă de discernământ”.
„În interiorul PNL este o luptă între curentul conservator istoric și curentul neomarxist pe care Ilie Bolojan a încercat să-l impună cu forța. Asistăm la poziții isterice ale unor liberali care vorbesc despre «nenorocirea» alianței cu PSD. Le aduc aminte că în ultimii șapte ani au avut patru prim-miniștri doar datorită PSD, fără ca ei să câștige alegerile. Acum caută țapul ispășitor tot în grădina noastră.”
Alianța PSD-PNL-AUR, exclusă definitiv din cauza președintelui
În final, senatorul social-democrat a respins scenariul unei majorități de criză formate din PSD, PNL și AUR, explicând că o astfel de variantă ar arunca țara într-un blocaj instituțional total, din cauza poziției ferme a șefului statului.
Condiția AUR: Partidul condus de George Simion refuză orice alianță dacă nu primește funcția de prim-ministru.
Veto-ul de la Cotroceni: Președintele României a anunțat deja clar că nu va desemna niciodată un premier susținut de o majoritate din care face parte AUR.
Concluzia lui Zamfir: „România are nevoie de un guvern cât mai repede, iar o formulă cu AUR ne-ar duce direct într-un blocaj de care țara chiar nu are nevoie.”