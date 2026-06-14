Crimă șocantă în plină zi. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama cu un cuțit

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 17:00

O crimă șocantă a avut loc în Drobeta Turnu Severin, unde un tânăr în vârstă de 25 de ani este acuzat că și-a ucis mama prin înjunghiere, în plină zi. Tragedia cutremurătoare a mobilizat de urgență echipaje de poliție, criminaliști și medici de pe ambulanță, care au demarat o anchetă de amploare la fața locului.

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