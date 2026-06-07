Jandarmii au prins un mega șarpe de 2 metri. Reptila se plimba nestingherită în mijlocul drumului - VIDEO

Jandarmii au intervenit, duminică, pentru îndepărtarea unui șarpe cu o lungime de doi metri care a fost observat de mai mulți copii aflați la plimbare cu bicicletele în zona Uzinei de Apă din municipiul Galați.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ), la fața locului s-a deplasat un echipaj care a constatat că era vorba despre un șarpe de apă, neveninos.

'O plimbare cu bicicletele s-a încheiat cu un apel 112 pentru un grup de copii care coborau șoseaua din zona Uzinei de Apă. Aceștia s-au oprit brusc în momentul în care unul dintre ei a observat un șarpe pe drum. Speriați de prezența reptilei, copiii au reușit să frâneze în siguranță, după care întregul grup s-a îndepărtat de zonă pentru a cere ajutorul autorităților.

Având în vedere că segmentul de drum este o zonă intens circulată de pietoni, la fața locului a fost trimis un echipaj de jandarmerie. Militarii au constatat că era vorba despre un șarpe de apă, o specie neveninoasă și inofensivă pentru om, deși lungimea specimenului era impresionantă, având aproximativ doi metri', au transmis reprezentanții ISU Galați.

Reptila a fost ridicată în siguranță de pe trotuar și transportată 300 de metri mai jos, unde a fost eliberată pe malul Dunării.